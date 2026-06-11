Het sinds 2018 niet getoonde The Elder Scrolls 6 ziet er volgens Matt Booty, chief content officer bij Xbox, "ongelooflijk" uit.

Dat meldde Booty in een interview met Variety. Hij heeft de game naar eigen zeggen al gezien en was enorm onder de indruk. Dat hij het spel in actie heeft gezien, is geen verrassing: ontwikkelaar Bethesda maakt al geruime tijd onderdeel uit van Xbox.

"Ik kan je vertellen dat ik Bethesda heb bezocht (...) en de nieuwe Elder Scrolls gespeeld heb zien worden. Het ziet er ongelooflijk uit, en de ontwikkeling verloopt voorspoedig. En we zullen de game zeker onthullen op het juiste moment."

The Elder Scrolls 6 werd in 2018 aangekondigd, maar sindsdien heeft Bethesda niets van de game getoond. Dit terwijl voorganger The Elder Scrolls 5: Skyrim uit 2011 stamt. Veel fans van de fantasiereeks wachten dan ook met smart op een teken van leven rondom de rpg.

Booty meldde in het interview dat het een bewuste keuze is dat The Elder Scrolls 6 nog niet getoond is. "Een van de uitdagende aspecten van mijn werk is de balans vinden tussen alle coole dingen waar je aan werkt aan de wereld tonen en mensen al vroeg enthousiast maken, maar ook wachten op het juiste moment. Wanneer je het gaat tonen, wil je dat het op zijn best is. En als je een game toont beloof je ook dat het snel uitkomt."