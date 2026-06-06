De door NCSoft ontwikkelde mmo Horizon Steel Frontiers - een nieuwe game in Guerrilla's Horizon-franchise - moet ergens in de eerste helft van 2027 uitkomen.

Dat valt te lezen in een presentatie voor investeerders van het Zuid-Koreaanse bedrijf. De game werd vorig jaar al aangekondigd, maar toen werd er nog geen releaseperiode naar buiten gecommuniceerd. Nu is dus duidelijk dat de release van het spel ergens in de eerste helft van volgend jaar gepland staat, al is het natuurlijk nog maar afwachten of dat ook wordt gehaald.

Horizon Steel Frontiers werd vorig jaar onthuld. Toen bleek al dat de game gepland staat voor een release op pc, iOS en Android. Een PlayStation 5-versie is vooralsnog niet aangekondigd. Dat is opvallend, want de Horizon-reeks heeft PlayStation als thuisbasis.

In de game verkennen spelers een futuristische wereld waarin grote machines rondlopen en -vliegen - net zoals de reguliere Horizon-games dus, maar dan in een massive multiplayer online-omgeving.

Overigens moet Steel Frontiers niet verward worden met Horizon Hunters Gathering, dat eerder dit jaar werd onthuld en wordt ontwikkeld door Guerrila Games. Dat is geen mmo, maar een coöperatieve game - wel dus met een focus op multiplayer. Een releasedatum is nog niet bekend, maar Hunters Gathering komt in ieder geval naar PlayStation 5 en pc en heeft al enkele speeltests gehad.

Over de Horizon-reeks