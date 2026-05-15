Uitgever Devolver Digital en ontwikkelaar Croteam hebben The Talos Principle 3 voor PlayStation 5 en Steam aangekondigd.

Net als de vorige twee games - en de remake van het eerste spel - laat The Talos Principle 3 spelers rondlopen in een avontuurlijke wereld waarin ze allerlei puzzels oplossen. Spelers bezoeken The Anomaly, de enige plek in het universum waar de natuurwetten niet werken zoals je verwacht.

Spelers moeten gedurende game een reeks aan steeds complexer wordende puzzels oplossen en zo langzaam hun geheugen terugkrijgen. Daarmee komt men ook meer te weten over de wereld die de mensheid heeft gebouwd.