Net als de vorige twee games - en de remake van het eerste spel - laat The Talos Principle 3 spelers rondlopen in een avontuurlijke wereld waarin ze allerlei puzzels oplossen. Spelers bezoeken The Anomaly, de enige plek in het universum waar de natuurwetten niet werken zoals je verwacht.
Spelers moeten gedurende game een reeks aan steeds complexer wordende puzzels oplossen en zo langzaam hun geheugen terugkrijgen. Daarmee komt men ook meer te weten over de wereld die de mensheid heeft gebouwd.
Croteam belooft zowel vertrouwde als compleet nieuwe spelmechanismen, en een verkenning van leven, dood en de 'Sublime'. Daarbij bevat het spel een compleet nieuwe soundtrack van componist Damjan Mravunac, die ook de muziek van de eerste twee games heeft geleverd. Het spel verschijnt in de loop van 2027 voor PlayStation 5 en pc (via Steam). Hieronder is de eerste teaser trailer te zien.