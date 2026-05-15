Regisseur Matt Reeves heeft de cast van zijn aankomende film The Batman: Part 2 bevestigd.

Een gedeelte van de cast is nog bekend van de eerste film, en de meeste nieuwe namen waren eerder al gelekt. Nu heeft Reeves de cast echter officieel aangekondigd via een reeks tweets.

Zo is duidelijk dat Scarlett Johansson inderdaad een rol in de film heeft. De actrice - bekend van diverse Marvel-films en Her - zal volgens geruchten de rol van Gilda Dent, de vrouw van Harvey Dent spelen. Over dat personage gesproken: die rol zal vertolkt worden door Sebastian Koch.

Verder is Brian Tyree Henry (Eternals) bevestigd voor een rol, al is niet bekend welke. Ook niet duidelijk is wie Sebastian Koch (Das Leben Des Anderen, Homeland) gaat spelen, al gaan er geruchten dat hij de vader van Harvey Dent speelt. Ook nieuw is Charles Dance, die we bijvoorbeeld kennen van Game of Thrones.

Verder keren acteurs als Robert Pattinson (als Bruce Wayne, oftewel Batman), Jeffrey Wright (Jim Gordon) en Andy Serkis (Alfred Pennyworth) terug. Colin Farrell speelt wederom de Penguin, en Jayme Lawson is weer burgemeester Bella Reál. Tot slot speelt Gil Perez-Abraham weer agent Martinez. Barry Keoghan had in de eerste film al een piepklein rolletje als de Joker, en mogelijk wordt die rol vergroot in het vervolg.