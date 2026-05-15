Microsoft werkt aan een manier om drivers op Windows die niet meer goed werken automatisch te vervangen voor correcte versies. Dat gaat het bedrijf via de cloud doen.

Het bedrijf laat weten dat het 'Cloud-Initiated Driver Recovery' vanaf nu uittest. Wanneer er nieuwe drivers worden uitgezet via Windows Update, kan het gebeuren dat er problemen voordoen. Als dat het geval is, moet de techniek er voor zorgen dat deze drivers weer automatisch verwijderd worden en vervangen voor eerder uitgekomen goed werkende versies.

Hardwarepartners die hun drivers via Windows Update doorvoeren, hoeven hier geen veranderingen voor door te voeren: de technologie moet wanneer het eenmaal wereldwijd uitrolt automatisch werken. Microsoft controleert regelmatig updates, en drivers maken daar ook deel van uit.