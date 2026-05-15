Jackson was voor die eerste film uit 2011 - gebaseerd op het populaire strippersonage Kuifje - de producent, terwijl Steven Spielberg de film regisseerde. Wie de tweede film gaat regisseren is niet bekend. Ook is niet duidelijk op welk stripverhaal de film wordt gebaseerd.

Jackson was van plan om een vervolgfilm zelf te regisseren, maar daar kwam het niet van. Het resultaat was dat de film nooit een vervolg heeft gekregen, al gaat daar dus verandering in komen. Jackson werkt op dit moment aan een scenario voor de film. "Het bestaat echt, en ik keer terug in de TinTin-wereld. Ik houd ervan."