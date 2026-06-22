Steam Machine eindelijk (bijna) te koop: dit kost Valves woonkamer-pc

Valve heeft vanavond de prijs van de Steam Machine bekendgemaakt. Na maanden van vertraging vanwege een wereldwijd geheugen- en opslagtekort staat de prijs nu vast: de instapversie kost 1039 euro voor het 512GB-model, de duurste configuratie met 2 TB opslag en Steam Controller komt uit op 1428 euro.

Valve kondigde de Steam Machine in november 2025 aan, maar een wereldwijd tekort aan werkgeheugen en opslag gooide roet in het eten. Prijzen en lanceringsdatum bleven maandenlang onbekend. Nu is de prijs dan toch officieel, en de reserveringsperiode loopt al: je hebt tot 25 juni om 19.00 uur om je kans te wagen.

Wat is de Steam Machine?

De Steam Machine is een compacte woonkamer-pc van Valve, de maker van het Steam-platform. Het apparaat is een kubus van ruwweg 16 centimeter bij 16 centimeter en is bedoeld om op een tv of op een bureau te gebruiken. Vergelijkbaar met de Steam Deck dus, maar dan als vaste mini-pc voor thuis, met aanzienlijk meer rekenkracht.

Het is niet de eerste poging van Valve. In 2015 bracht het bedrijf ook al Steam Machines op de markt, maar die versie mislukte helaas vanwege een te mager spellenaanbod en onduidelijke hardwarespecificaties bij verschillende fabrikanten.

De nieuwe Steam Machine is volledig door Valve zelf ontwikkeld en geproduceerd, draait op SteamOS 3 en profiteert van Proton, de compatibiliteitslaag waarmee Windows-games op Linux werken.

Foto: Valve

Hardware: AMD van pc-kwaliteit

Onder de behuizing zitten deels op maat gemaakte AMD-chips. De processor is gebaseerd op de Zen 4-architectuur met 6 cores, 12 threads en een maximale kloksnelheid van 4,8 GHz. De grafische chip is gebaseerd op RDNA 3 met 28 compute-units en 8 GB GDDR6-videogeheugen, vergelijkbaar met de Radeon RX 7600. Daarbij komt 16 GB DDR5-werkgeheugen.

Valve richt zich met deze hardware op soepel gamen op 1080p en 1440p. 4K is technisch haalbaar via FSR-upscaling, maar native 4K-gamen in veeleisende titels is niet het doel van dit apparaat. Wie dat wil, is beter af met een krachtiger desktop-pc.

De connectiviteit is ruim: DisplayPort 1.4 tot 4K bij 240 Hz, HDMI 2.0, vier usb-a-poorten, één usb--c-poort en gigabit-ethernet. Wifi 6E en bluetooth 5.3 zijn ingebouwd, net als een draadloze adapter speciaal voor de Steam Controller.

Prijzen en modellen

Er zijn vier configuraties beschikbaar:

512 GB, zonder controller: 1039 euro

512 GB, met Steam Controller: 1108 euro

2 TB, zonder controller: 1359 euro

2 TB, met Steam Controller: 1428 euro

Een losse Steam Controller erbij kost 69 euro extra. De 2TB-modellen worden geleverd met twee extra verwisselbare frontpanelen in de kleuren 'Red Fabric' en 'Solid Walnut'.

Goedkoop is het allemaal niet. Valve heeft de Steam Machine bewust geprijsd als een pc, niet als een console die met verlies wordt verkocht en moet worden terugverdiend via spelverkoop of abonnementen. De geheugencrisis van het afgelopen jaar heeft de prijs bovendien flink omhooggedreven: DDR5 en NAND-flash zijn door de AI-industrie in prijs verviervoudigd (!).

Zo reserveer je een Steam Machine

Valve organiseert een loting in plaats van een 'wie-het-eerst-komt, wie-het-eerst-maalt'-systeem. Je kunt je tot 25 juni 19.00 uur (UTC+2) aanmelden op de Steam-website. Daarna wordt de volgorde willekeurig bepaald en ontvang je op 29 juni een e-mail met de uitkomst. Voor een reservering heb je een Steam-account nodig met een aanmelding van vóór 27 april 2026. Er geldt één aanmelding per huishouden.

Wie niet direct een reservering bemachtigt, komt op een wachtlijst te staan. Valve verwacht de wachtrij tot het eind van het jaar te blijven afwerken.

Foto: Valve

Wat betekent dit voor gamers?