Met VirtualDJ 2026 verander je een pc of laptop in een digitale dj-installatie. Je kunt muziek mixen, effecten toevoegen en zelfs zang en instrumenten van elkaar scheiden. Dankzij automatische hulpmiddelen is de software toegankelijk voor beginners, terwijl ervaren dj's uitgebreide mogelijkheden krijgen om hun eigen mixes te maken.

Het Oordeel 5 / 5 Score De Pluspunten Automatische beatmatching

Stemmen en instrumenten scheiden

Geschikt voor beginners

Uitstekende videotutorials De Minpunten Veel mogelijkheden kunnen overweldigend zijn

Voor professioneel gebruik en dj-controllers is een betaalde licentie nodig VirtualDJ 2026 combineert eenvoudige bediening met uitgebreide mogelijkheden om muziek te mixen. Automatische beatmatching helpt beginners om vloeiende overgangen te maken, terwijl de Stems-technologie ruimte biedt voor creatieve bewerkingen. De vele functies vragen enige gewenning, maar dankzij de ingebouwde hulpmiddelen en videotutorials kun je stap voor stap meer uit de software halen.

Specificaties Prijs: Gratis voor niet-commercieel gebruik zonder dj-controller of dj-mixer

Taal: Nederlands

OS: Windows, macOS

VirtualDJ downloaden: https://virtualdj.com/

VirtualDJ 2026 is gratis dj-software voor Windows en macOS waarmee je muziek kunt mixen op je pc of laptop, zonder fysieke draaitafels of een aparte dj-controller. Het programma wordt gebruikt door zowel hobbyisten als professionele dj's. Je kunt aan de slag met je eigen muziekbestanden, maar ook nummers en afspeellijsten van verschillende streamingdiensten gebruiken.

Muziekbibliotheek beheren en streamingdiensten gebruiken in VirtualDJ

Na de installatie scant VirtualDJ je muziekbibliotheek. Vervolgens kun je nummers terugvinden op basis van artiest, genre, tempo en andere kenmerken. Daarnaast ondersteunt de software streamingdiensten zoals Deezer, Tidal, iDJ Pool, Beatsource, Beatport en SoundCloud. Rechtstreeks inloggen op Spotify of Apple Music is niet mogelijk. Voor het gebruik van streamingdiensten kunnen aparte abonnementen nodig zijn. Wie voor het draaien een andere streamingdienst overweegt, kan bestaande afspeellijsten naar een andere muziekdienst overzetten.

VirtualDJ 2026: muziek mixen met twee of vier decks

De interface van VirtualDJ toont standaard twee virtuele draaitafels met daartussen een mixer. Je kunt nummers afspelen, scratchen, het tempo aanpassen, loops maken en effecten toevoegen. Daarmee beschikt het programma over de basisfuncties van een traditionele dj-installatie.



Met de beschikbare skins pas je de werkomgeving aan je voorkeuren aan. Je kunt bijvoorbeeld overschakelen naar een indeling met vier decks, zodat je meer nummers tegelijk kunt gebruiken. Vrijwel elk onderdeel van de interface is aanpasbaar.



Wie liever met fysieke knoppen werkt, kan een geschikte dj-controller aansluiten. Daarmee bedien je functies zoals afspelen, mixen en scratchen via echte knoppen en jogwheels.

Hier hebben we twee afspeellijsten van de streamingdienst Deezer ingeladen.

Automatische beatmatching maakt dj-mixen eenvoudiger

Een van de belangrijkste functies van VirtualDJ is de automatische beatdetectie. De software analyseert nummers en bepaalt het tempo. Vervolgens kun je met de synchronisatieknop de beats van twee nummers gelijk laten lopen. Ook de ingebouwde Mix Assist-functie helpt bij het maken van vloeiende overgangen.



Voor beginnende dj's scheelt dat veel handmatig werk. Je hoeft niet zelf voortdurend het tempo van twee nummers op elkaar af te stemmen en kunt je meer richten op de opbouw van een mix.



VirtualDJ bevat daarnaast verschillende geluidseffecten, waaronder echo, flanger, filter en reverb. Deze kun je tijdens het afspelen toepassen om overgangen aan te passen of een nummer een ander geluid te geven.

VirtualDJ Stems: zang en instrumenten scheiden met AI

Een opvallende functie van VirtualDJ is Stems. Deze technologie kan in realtime verschillende onderdelen van een muzieknummer van elkaar scheiden, waaronder zang, drums, bas en overige instrumenten. Ook andere fabrikanten gebruiken overigens AI om zang en instrumenten van elkaar te scheiden, bijvoorbeeld in apparatuur voor muzikanten.



Tijdens onze test waren we onder de indruk van deze mogelijkheid. Je kunt bijvoorbeeld alleen de zang van een nummer laten horen en vervolgens geleidelijk de bas, drums en andere instrumenten toevoegen. Andersom kun je de zang weglaten om een instrumentale versie te maken.



Hierdoor kun je nummers op een andere manier combineren dan met een traditionele overgang tussen twee tracks. De Stems-functie biedt daarmee extra mogelijkheden voor het maken van eigen mixes en creatieve bewerkingen.

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Met de Stems-functie scheiden we de vocals van de drums, bas en overige instrumenten.

"Vooral de Stems-technologie maakt indruk: hiermee kun je zang en instrumenten afzonderlijk gebruiken en nummers op een heel andere manier mixen." Dirk Schoofs, software-expert bij ID.nl

Conclusie review VirtualDJ 2026: uitstekende dj-software voor beginners

VirtualDJ 2026 biedt veel mogelijkheden voor zowel beginnende als ervaren dj's. Automatische beatmatching maakt het eenvoudiger om nummers vloeiend in elkaar over te laten lopen, terwijl de effecten en Stems-technologie meer ruimte bieden om zelf te experimenteren. De uitgebreide interface kan in het begin overweldigend zijn. Daar staat tegenover dat je VirtualDJ gratis kunt gebruiken, zolang je er niet professioneel mee draait en geen professionele apparatuur zoals een dj-controller of dj-mixer aansluit. Voor dergelijke toepassingen is een betaalde licentie nodig. Dankzij de beschikbare videotutorials kun je steeds meer functies leren gebruiken.