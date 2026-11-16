Windows heeft met Taakbeheer al een hulpmiddel om de prestaties van je computer te controleren, maar daarvoor moet je telkens een apart venster openen. SimpleStats kiest voor een andere aanpak. Dit gratis programma toont de belangrijkste systeemgegevens voortdurend in een klein venster op je bureaublad. Zo zie je direct hoeveel werk je processor, geheugen en schijf verzetten, zonder dat de software zelf veel systeembronnen gebruikt.

Het Oordeel 4 / 5 Score De Pluspunten Geen installatie nodig

Zeer licht en snel

Overzichtelijke realtime-weergave De Minpunten Geen sensormetingen

Beperkte analysemogelijkheden SimpleStats 1.0 geeft voortdurend inzicht in de belangrijkste prestaties van je Windows-pc. Het programma is gratis, hoeft niet te worden geïnstalleerd en gebruikt weinig systeembronnen. De compacte interface maakt het eenvoudig om de processorbelasting, het geheugenverbruik en de schijfactiviteit te volgen. Uitgebreide analyses en temperatuurmetingen ontbreken, maar voor wie tijdens het werken de systeemprestaties wil bijhouden, is SimpleStats een handig hulpmiddel.

Specificaties Prijs: Gratis

Taal: Engels

OS: Windows

SimpleStats downloaden: https://chililikobo.github.io/en/simple-stats.html

SimpleStats is een gratis systeemmonitor voor Windows waarmee je de prestaties van je pc in realtime kunt volgen. Het programma houdt onder meer de belasting van je processor, het werkgeheugen, de schijf en je netwerkverbinding bij. Alle informatie verschijnt in een compact venster dat je een vaste plek op het bureaublad kunt geven. Vooral wanneer je wilt zien hoe je computer reageert op zware programma's of meerdere gelijktijdige taken, komt dat goed van pas.

SimpleStats downloaden en gebruiken zonder installatie

SimpleStats is een draagbaar programma, ook wel portable software genoemd. Je hoeft het niet te installeren: download het uitvoerbare bestand, start het en de systeemmonitor verschijnt meteen op je scherm. Je kunt het programma desgewenst ook vanaf een usb-stick gebruiken.

Omdat SimpleStats geen installatie nodig heeft, worden er geen wijzigingen in het Windows-register aangebracht. Het programma bewaart zijn instellingen lokaal in een JSON-bestand. Daardoor blijven je voorkeuren behouden en kun je de software eenvoudig meenemen naar een andere computer.

Processor, werkgeheugen en schijfactiviteit realtime volgen

SimpleStats toont voortdurend hoe zwaar verschillende onderdelen van je pc worden belast. Je ziet onder meer het processorgebruik, de hoeveelheid gebruikt werkgeheugen, de schijfactiviteit en het netwerkverkeer. De waarden worden automatisch bijgewerkt, zodat je veranderingen direct kunt volgen.

Dat is bijvoorbeeld handig wanneer je computer plotseling trager reageert. Loopt het processorgebruik sterk op of raakt het werkgeheugen bijna vol, dan zie je dat meteen terug in de systeemmonitor. Voor een uitgebreidere analyse kun je vervolgens Taakbeheer gebruiken om te achterhalen welke programma's je pc belasten.

Bij een hoge belasting veranderen de indicatoren van kleur. Zo vallen mogelijke problemen sneller op, ook wanneer je niet voortdurend naar de cijfers kijkt.

De belangrijkste systeemgegevens zijn voortdurend zichtbaar in één compact venster.

Netwerkgegevens zoals ip-adres en DNS snel bekijken

Naast de systeemprestaties geeft SimpleStats informatie over je netwerkverbinding. Je ziet onder meer het ip-adres van je computer, de standaardgateway, de gebruikte DNS-servers en de computernaam.

Dat kan van pas komen wanneer je bijvoorbeeld een netwerkprobleem probeert op te lossen of wilt controleren welke netwerkinstellingen je computer gebruikt. Je hoeft daarvoor niet door de instellingen van Windows te zoeken of opdrachten in de Opdrachtprompt uit te voeren.

Ook het actuele netwerkverkeer is zichtbaar. Zo kun je zien of je computer op dat moment veel gegevens ontvangt of verstuurt.

Ook netwerkgegevens zoals het ip-adres en de DNS-configuratie worden weergegeven.

Compacte systeemmonitor die altijd zichtbaar blijft

De interface van SimpleStats is bewust eenvoudig gehouden. Alle informatie past in één klein venster dat je zelf op het bureaublad kunt plaatsen. Standaard blijft dit venster boven andere geopende vensters staan, zodat je de systeemprestaties ook tijdens het werken kunt volgen.

Het programma onthoudt bovendien waar je het venster hebt neergezet. Start je SimpleStats opnieuw, dan verschijnt de systeemmonitor weer op dezelfde plek. Dat is vooral handig wanneer je het programma bijvoorbeeld in een hoek van je scherm of op een tweede monitor wilt gebruiken.

De sobere vormgeving zorgt ervoor dat de cijfers goed leesbaar blijven. Daarbij gebruikt SimpleStats weinig systeembronnen, zodat de monitor zelf nauwelijks invloed heeft op de prestaties die je probeert te meten.

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Wat SimpleStats niet kan meten

SimpleStats richt zich op de belangrijkste prestatiegegevens en biedt geen uitgebreide hardwarediagnose. Zo ontbreken temperatuurmetingen van de processor en andere onderdelen, gegevens over ventilatorsnelheden en S.M.A.R.T.-informatie waarmee je de gezondheid van een harde schijf of ssd kunt controleren.

Voor dergelijke analyses heb je uitgebreidere software nodig, zoals HWiNFO of HWMonitor. Ook kun je met SimpleStats niet precies achterhalen welk proces verantwoordelijk is voor een plotselinge piek in het geheugenverbruik. Daarvoor blijft Windows Taakbeheer een logische aanvulling.

Zie je regelmatig dat het werkgeheugen bijna vol is, dan betekent dat overigens niet automatisch dat je computer een probleem heeft. Windows gebruikt bijvoorbeeld geheugencompressie om meer gegevens in het beschikbare RAM te bewaren. Pas wanneer de computer ook merkbaar trager wordt, is er reden om verder te kijken.

"SimpleStats laat precies zien wat je tijdens het werken wilt weten: hoe zwaar je pc wordt belast, zonder dat de systeemmonitor zelf in de weg zit." Dirk Schoofs, software-expert bij ID.nl

Conclusie review SimpleStats 1.0: eenvoudige systeemmonitor voor dagelijks gebruik

SimpleStats 1.0 is een handig programma voor wie tijdens het werken zicht wil houden op de prestaties van zijn Windows-pc. De software toont voortdurend de belasting van de processor, het geheugen, de schijf en de netwerkverbinding, zonder zelf veel systeembronnen te gebruiken. Het compacte venster blijft desgewenst boven andere programma's staan en onthoudt automatisch zijn positie. Bovendien hoef je SimpleStats niet te installeren en kun je het programma zelfs vanaf een usb-stick starten. De mogelijkheden zijn wel beperkt. Temperatuurmetingen, ventilatorgegevens en uitgebreide hardwareanalyses ontbreken, waardoor het geen vervanger is voor programma's zoals HWiNFO of HWMonitor. Wie vooral snel wil zien hoe zwaar zijn computer wordt belast, heeft aan SimpleStats echter een overzichtelijke en gratis systeemmonitor.