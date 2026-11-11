Het Oordeel

4 / 5Score

De Pluspunten

  • Ondersteunt meer dan 75 communicatiediensten
  • Meerdere accounts per dienst
  • Overzichtelijke interface
  • Diensten groeperen in werkruimtes

De Minpunten

  • Gratis versie beperkt tot drie diensten
  • Web-apps kunnen veel werkgeheugen gebruiken

Franz 6.4.0 brengt chatdiensten, e-mail en andere communicatieplatformen samen in één overzichtelijke interface. Je kunt meerdere accounts per dienst gebruiken en met werkruimtes je communicatie organiseren. De gratis versie is beperkt tot drie diensten en één werkruimte. Bovendien kunnen de web-apps behoorlijk wat werkgeheugen vragen. Toch is Franz een handige oplossing voor wie dagelijks met verschillende communicatiekanalen werkt.

Specificaties

Prijs: Gratis voor maximaal drie diensten, betaald abonnement circa 60 euro per jaar
Taal: Engels
OS: Windows, macOS, Linux
Franz downloaden: https://meetfranz.com

Franz 6.4.0 is software waarmee je verschillende berichtendiensten en e-mailaccounts vanuit één programma kunt gebruiken. Het ondersteunt meer dan 75 diensten, waaronder WhatsApp, Slack, Gmail, Signal, Discord en Telegram. In plaats van voor elke dienst een aparte app of browsertab te openen, beheer je alle communicatie vanuit één venster. Dat is vooral prettig wanneer je dagelijks veel berichten ontvangt via verschillende platformen.

WhatsApp, Slack, Gmail en andere diensten toevoegen aan Franz

Na de installatie kun je meteen beginnen met het toevoegen van communicatiediensten. Je kiest bijvoorbeeld WhatsApp, Slack of Telegram en meldt je aan met je bestaande account. Franz opent vervolgens de bijbehorende web-app binnen zijn eigen interface. Je hoeft dus geen nieuwe accounts voor de afzonderlijke diensten aan te maken.

In de gratis versie kun je maximaal drie diensten koppelen. Voor wie alleen WhatsApp, Gmail en bijvoorbeeld Slack wil combineren, kan dat voldoende zijn. Gebruik je meer communicatieplatformen, dan loop je al snel tegen deze beperking aan. Met een betaald abonnement van ongeveer 60 euro per jaar kun je onbeperkt diensten toevoegen en krijg je toegang tot extra functies.

Ondersteunt meer dan 75 communicatiediensten.

Meerdere accounts en werkruimtes beheren in Franz

De interface van Franz is eenvoudig ingedeeld. Aan de linkerkant staan de toegevoegde diensten, terwijl je rechts de geselecteerde chat of mailbox ziet. Met een klik wissel je tussen WhatsApp, Gmail en andere platformen. Je hoeft daardoor niet telkens een apart programma te openen of tussen verschillende browservensters te zoeken. Wie alleen WhatsApp op zijn computer wil gebruiken, kan overigens ook kiezen voor WhatsApp Desktop, WhatsApp Web of de chatfuncties van Opera.

Een handige functie is de ondersteuning voor meerdere accounts van dezelfde dienst. Zo kun je bijvoorbeeld een privéaccount en een zakelijk Gmail-account naast elkaar gebruiken. Je hoeft niet steeds uit te loggen en opnieuw aan te melden. Ook zonder Franz kun je overigens meerdere e-mailaccounts in Gmail beheren.

Daarnaast kun je met werkruimtes diensten groeperen op basis van bijvoorbeeld projecten, klanten of teams. Werk je voor verschillende opdrachtgevers, dan kun je de bijbehorende communicatiekanalen bij elkaar zetten. Zo houd je beter overzicht over de berichten die voor een bepaalde taak belangrijk zijn. Houd er wel rekening mee dat de gratis versie slechts één werkruimte ondersteunt.

Productiever werken met meldingen en sneltoetsen

Franz bevat verschillende functies waarmee je de dagelijkse stroom aan berichten beter kunt beheren. Meldingen van de toegevoegde diensten worden centraal afgehandeld, zodat je niet voortdurend notificaties uit verschillende programma's krijgt. Wil je je even concentreren, dan kun je meldingen tijdelijk uitschakelen.

Ook kun je instellen dat Franz automatisch start wanneer je je aanmeldt bij Windows. Met sneltoetsen wissel je tussen diensten en gesprekken, zodat je minder vaak naar de muis hoeft te grijpen.

De software synchroniseert bovendien je instellingen via een Franz-account. Gebruik je bijvoorbeeld een computer op kantoor en een laptop thuis, dan kun je op beide apparaten met dezelfde configuratie werken. Je hoeft dus niet telkens alle communicatiediensten opnieuw in te stellen.

Franz gebruikt web-apps: handig, maar niet altijd zuinig met geheugen

Franz werkt grotendeels met de webversies van de ondersteunde diensten. Daardoor blijven vrijwel alle functies beschikbaar die je ook in de browser kunt gebruiken. Je hoeft bovendien niet voor ieder communicatieplatform een afzonderlijke desktopapp te installeren.

Die aanpak heeft ook een nadeel. Iedere geopende web-app gebruikt werkgeheugen en wanneer je veel diensten tegelijk actief hebt, kan het geheugengebruik behoorlijk oplopen. Vooral op computers met weinig RAM kan dat merkbaar zijn. Franz is daardoor niet automatisch een lichtere oplossing dan afzonderlijke programma's of browsertabbladen.

Franz opent de webapp zoals je hem normaal ziet.
"Vooral de mogelijkheid om meerdere accounts en communicatiediensten naast elkaar te gebruiken, maakt Franz handig voor wie werk en privé gescheiden wil houden."
Dirk Schoofs, software-expert bij ID.nl

Conclusie review Franz 6.4.0: meer overzicht in je dagelijkse communicatie

Franz 6.4.0 is een praktisch programma voor wie dagelijks verschillende communicatieplatformen gebruikt. WhatsApp, Slack, Gmail, Discord en tientallen andere diensten komen samen in één overzichtelijke interface, waardoor je minder vaak tussen apps en browservensters hoeft te wisselen. Vooral de ondersteuning voor meerdere accounts per dienst is prettig wanneer je zakelijke en persoonlijke communicatie gescheiden wilt houden. Met werkruimtes kun je bovendien verschillende diensten per project, klant of team groeperen. De gratis versie is met maximaal drie diensten en één werkruimte wel beperkt. Wie meer mogelijkheden wil, betaalt ongeveer 60 euro per jaar. Ook het geheugengebruik verdient aandacht, omdat Franz grotendeels met web-apps werkt. Ondanks deze nadelen is het een bruikbaar programma voor iedereen die meer overzicht wil in zijn dagelijkse berichtenverkeer.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een chatapp en een communicatieplatform?

Een chatapp is vooral bedoeld voor het uitwisselen van berichten, foto's en bestanden. Denk aan WhatsApp, Signal en Telegram. Communicatieplatformen zoals Slack en Microsoft Teams gaan verder. Ze bieden bijvoorbeeld aparte kanalen voor projecten, samenwerking aan documenten en koppelingen met andere zakelijke software. De grens is niet altijd scherp: ook veel gewone chatapps hebben inmiddels functies voor groepen en samenwerking.

Hoe kun je werk en privé gescheiden houden op één computer?

Gebruik bij voorkeur afzonderlijke accounts voor zakelijke en persoonlijke communicatie. Je kunt daarnaast verschillende browserprofielen aanmaken, bijvoorbeeld in Chrome of Edge. Daarmee blijven aanmeldingen, bladwijzers en browsergegevens gescheiden. In Windows kun je ook een apart gebruikersaccount voor je werk aanmaken. Dat biedt meer scheiding dan alleen verschillende chatvensters.

Zijn berichten in alle chatapps versleuteld?

Nee, de beveiliging verschilt per dienst. WhatsApp en Signal gebruiken standaard end-to-end-encryptie voor persoonlijke gesprekken. Dat betekent dat alleen de deelnemers de inhoud kunnen lezen. Bij Telegram geldt die bescherming alleen voor geheime chats, niet voor gewone cloudchats. Zakelijke platformen zoals Slack en Microsoft Teams gebruiken doorgaans versleuteling tijdens verzending en opslag, maar beheerders kunnen afhankelijk van de instellingen toegang hebben tot bepaalde communicatiegegevens.

Kun je WhatsApp, Signal en Telegram met elkaar laten communiceren?

Normaal gesproken kun je niet zomaar vanuit de ene chatapp berichten sturen naar gebruikers van een andere dienst. Binnen de EU moeten bepaalde grote berichtendiensten onder de Digital Markets Act wel mogelijkheden voor communicatie tussen verschillende diensten aanbieden. Die ondersteuning wordt gefaseerd ingevoerd en hangt af van de betrokken apps. Een programma dat verschillende chatdiensten in één venster toont, zorgt dus niet automatisch dat die diensten onderling berichten kunnen uitwisselen.
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