De eerste bladeren vallen en je robotmaaier rijdt nog gewoon zijn rondjes. Kan dat kwaad? Als er alleen maar wat losse, droge blaadjes liggen, is dat meestal geen probleem. Met nat blad dat zich ophoopt, bijvoorbeeld op plekken waar de bladeren door wind of begroeiing blijven liggen, ligt dat anders. Wanneer kun je je robotmaaier gewoon laten rijden en wanneer kun je beter zelf eerst even de bladhark of bladblazer pakken?

In de herfst kun je ook het maaischema en de maaihoogte wat aanpassen. Blijft het gazon lang nat of valt er in korte tijd veel blad, dan kun je de maaier soms beter even in de schuur laten staan. Verderop lees je waar je op moet letten en wanneer het tijd is om hem voor de winter op te bergen.

Kan een robotmaaier over droge bladeren maaien?

Ja, meestal wel. Een handige vuistregel: zie je vooral gras, dan kan de maaier gewoon rijden. Zie je vooral blad, haal het dan eerst weg. Een robotmaaier is gemaakt om steeds een klein stukje gras af te maaien, niet om een heel gazon vol herfstblad op te ruimen. Een paar losse, droge blaadjes kunnen daarom gerust blijven liggen. Pas als er zoveel blad ligt dat je nauwelijks nog gras ziet, is het tijd om eerst zelf op te ruimen.

Kan een robotmaaier over natte bladeren maaien?

Nat blad kan zich aan de onderkant van de robotmaaier ophopen, zeker als er veel van op het gazon ligt. Het komt tussen de messen en blijft aan de wielen hangen, waardoor die minder grip krijgen. Daarom is het slim om blad en ander vuil geregeld aan de onderkant weg te halen.



Zoals wel vaker geldt ook hier: voorkomen is beter dan genezen. Zorg er daarom voor dat er geen dikke lagen nat blad op het gras liggen wanneer je de robotmaaier wilt aanzetten. Eerst weghalen dus. Dat geldt natuurlijk ook voor eikels, dennenappels en kastanjes: daar zijn de messen van een robotmaaier niet op berekend.



Vooral nat blad blijft makkelijk aan de onderkant hangen. Samen met grasresten kan het daar een steeds dikkere laag vormen. De messen moeten dan harder werken en het gras wordt minder netjes afgesneden.

Kan een robotmaaier bladeren versnipperen of mulchen?

Ligt er hier en daar wat droog blad, dan kunnen de messen daar best wat van versnipperen. Maar verwacht niet dat je robotmaaier het gazon helemaal bladvrij maakt. Hij is gemaakt om gras bij te houden en werkt daarbij volgens het mulchprincipe.

Wat is mulchen met een robotmaaier en werkt het ook met bladeren?

Een robotmaaier snijdt telkens kleine stukjes van het gras af en laat die op het gazon liggen. Die grasrestjes zakken tussen het gras en verteren daar vanzelf. Zo komen de voedingsstoffen weer in de bodem terecht.



Met bladeren werkt dat mulchen een stuk minder goed. Kleine, droge blaadjes kunnen nog wel worden versnipperd, maar grotere bladeren zijn een ander verhaal. En als het blad nat is en aan elkaar blijft zitten, kan de robotmaaier er helemaal weinig mee. Het gevolg: hij schuift de bladeren vooral voor zich uit in plaats van ze met de messen te versnipperen.



Gebruik een robotmaaier dus niet als bladruimer. Een hark of een bladblazer is handiger om bladeren van het gazon te verwijderen.

Zijn bladeren slecht voor de messen en wielen van een robotmaaier?

Een paar bladeren kunnen weinig kwaad. Het wordt vooral vervelend als nat blad, grasresten en ander vuil zich aan de onderkant ophopen. Kijk daarom in de herfst wat vaker onder de robotmaaier dan in de zomer. Eén of twee keer per week controleren is genoeg om te voorkomen dat er steeds meer vuil blijft zitten.



Kijk meteen ook even naar de messen. Vocht, aangekoekt gras en takjes of dennenappels op het gazon kunnen de messen sneller laten slijten. Zijn de messen bot of beschadigd, vervang ze dan. Je merkt dat bijvoorbeeld doordat het gras niet meer netjes wordt afgesneden.



Ga niet schoonmaken zolang de robotmaaier nog kan starten. Zet hem eerst uit volgens de handleiding en draag handschoenen als je in de buurt van de messen komt.



Wil je de onderkant schoonmaken met water? Check dan eerst of dat volgens de fabrikant mag. Sommige modellen kun je afspoelen, bij andere gebruik je een borstel of een vochtige doek.

Foto: Trygve - stock.adobe.com In de herfst liggen er vaak dennenappels, eikels of takken op het gras. Die kun je beter eerst weghalen, zodat je robotmaaier daar niet op vastloopt.

Waarom laat je een robotmaaier in de herfst het best alleen overdag zijn rondjes draaien?

Dat heeft met egels te maken. Die zijn in de herfst nog volop actief. Veel egels beginnen in oktober of november aan hun winterslaap, maar vooral vrouwtjes en jonge dieren kunnen later in het jaar nog rondlopen.



Een robotmaaier die in het donker rondrijdt, kan gevaarlijk zijn voor egels. Bij gevaar rennen die namelijk niet weg, maar rollen ze zich op en blijven ze liggen. De sensoren van de maaier merken zo'n opgerolde egel soms pas op als het te laat is.



Je kunt zelf eenvoudig het risico verkleinen. Stel het maaischema zo in dat de robotmaaier alleen overdag rijdt en kijk voordat hij aan zijn ronde begint even op plekken waar een egel zich kan verschuilen, bijvoorbeeld onder een heg of tussen een hoop bladeren.



Er zijn ook robotmaaiers die hier zelf al rekening mee houden. Nieuwere NERA-modellen van Husqvarna gebruiken bijvoorbeeld een camera met AI-beeldherkenning. Daarmee kunnen ze obstakels zoals speelgoed en dieren herkennen en ontwijken, zowel overdag als 's nachts. Zo is de kans kleiner dat bijvoorbeeld een egel of ander klein dier onder de maaier terechtkomt.

Foto: ondrejprosicky - stock.adobe.com

"Zie je vooral gras, dan kan de maaier meestal door. Zie je vooral blad, haal dat dan eerst weg." Annemarie Korevaar, tuin-expert bij ID.nl

Robotmaaier instellen voor de herfst: maaihoogte, maaischema en regen

Gras groeit in de herfst minder hard. Stel het maaischema daarom zo in dat je robotmaaier minder vaak rijdt. Net zoals bij langdurige droogte kun je het maaischema en de instellingen beter aanpassen aan de omstandigheden dan dat je ze het hele jaar op dezelfde stand laat staan.



In de herfst mag je het gras wat langer laten dan in de zomer. Zet de maaihoogte dus iets hoger. Kort gemaaid gras kan minder goed tegen kou, vocht en weinig zonlicht.



Wordt het langzamerhand winter, zorg er dan voor dat je het gras juist niet té lang laat worden. Lang, nat gras dat onder een laag bladeren schuilgaat, is gevoeliger voor schimmel. Voor de laatste maaibeurten ga je daarom weer terug naar een normale maaihoogte.



Heeft je robotmaaier een regensensor of weerfunctie? Kijk dan even hoe die staat ingesteld. Op een nat gazon blijft er sneller rommel aan de onderkant van de maaier zitten. Een regensensor merkt wanneer het regent en kan de maaier dan laten stoppen en terugsturen naar het laadstation. Bij sommige modellen kun je ook instellen hoe lang hij na de regen wacht voordat hij weer aan het werk gaat.



Een regensensor op zich is geen must, want regen deert de machine zelf weinig. Het voordeel is vooral dat hij tijdens een bui niet blijft maaien en, afhankelijk van de instellingen, het gazon daarna eerst wat tijd krijgt om op te drogen. Dat scheelt ook weer schoonmaakwerk.

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Begrenzingsdraad, satellietnavigatie, camera's of sensoren: welke robotmaaiers kunnen het best overweg met herfstbladeren?

Bij een robotmaaier met begrenzingsdraad geeft de draad aan tot waar de maaier mag komen. Voor het volgen van die grens maakt het niet uit of er wel of geen blaadjes op het gazon liggen. Nat blad kan er natuurlijk wel voor zorgen dat de wielen minder grip krijgen.



Bij een robotmaaier zonder begrenzingsdraad ligt dat iets anders. Zulke modellen bepalen hun positie met satellietnavigatie, camera's of sensoren. Veel blad, weinig contrast en minder licht kunnen ervoor zorgen dat de tuin er voor de maaier anders uitziet dan in de zomer. Dat wil niet zeggen dat een draadloze robotmaaier in de herfst ineens minder goed werkt, maar de juiste instellingen worden wel belangrijker.



Kijk daarom hoe makkelijk je zones kunt aanpassen. Zo kun je tijdelijk een stuk van het gazon overslaan als daar veel blad ligt of de grond te nat is.

Robotmaaier onder bomen: let in de herfst op blad, grip en navigatie

Veel bomen betekent in de herfst ook veel blad. En als dat blad vaak nat is, kunnen de wielen van je robotmaaier makkelijker gaan slippen. Goede grip is dan extra belangrijk. Vierwielaandrijving en een royale maaihoogte kunnen daarbij helpen.



Met veel bomen zul je de robotmaaier ook vaker moeten schoonmaken. Kijk dus geregeld even aan de onderkant en controleer meteen of de messen nog in orde zijn.



Het kan in de herfst ook handig zijn als je de robotmaaier via een app kunt bedienen. Heeft het bijvoorbeeld hard gewaaid en geregend en ligt het gazon ineens vol nat blad, dan kun je het maaischema makkelijk pauzeren of de maaier minder vaak laten rijden.

Foto: Aigars Reinholds

Wanneer moet je in de herfst stoppen met maaien?

Blijft het gazon lang nat of verliezen de bomen ineens heel veel blad? Dan kun je de robotmaaier beter even in de schuur laten. Zit de onderkant na iedere maaibeurt vol met aangekoekt gras en blad? Dan laat je hem waarschijnlijk ook te vaak rijden.



Je hoeft de robotmaaier niet meteen naar binnen te halen zodra het eerste blaadje valt, want je wilt natuurlijk je tuin herfstklaar maken. Wel is het slim om in het najaar een ander maaischema in te stellen dan hartje zomer. Het maaiseizoen loopt namelijk vaak nog door tot ergens in de laatste maanden van het jaar, afhankelijk van het weer. Zolang het gras groeit, kun je blijven maaien. Groeit het bijna niet meer en blijft het gazon vaak nat, dan heeft doorrijden weinig zin.



Is het maaiseizoen echt voorbij? Maak de robotmaaier dan grondig schoon, controleer de messen en berg de accu op tot het maaiseizoen weer begint.

Robotmaaier in de herfst: maaien of eerst het blad weghalen?

Een paar droge blaadjes zijn geen reden om de robotmaaier meteen in de schuur te zetten. Zolang je vooral gras ziet, kan hij meestal gewoon zijn rondjes blijven rijden. Met veel of nat blad wordt het een ander verhaal. Pak dan eerst de hark of bladblazer en laat de maaier pas daarna weer zijn werk doen.

Pas in de herfst ook het maaischema en de maaihoogte aan en houd wat vaker in de gaten wat er aan de onderkant blijft zitten. Laat de robotmaaier bovendien alleen overdag rijden als er egels in je tuin kunnen zitten. Zo kun je hem blijven gebruiken zolang het gras nog groeit en de omstandigheden het toelaten.

Robotmaaier en bladeren: wanneer maaien en wanneer eerst opruimen?

Situatie op het gazon Wat doe je met de robotmaaier? Wat droge blaadjes, gras goed zichtbaar Laten rijden Droog blad dat het gras deels bedekt Laten rijden en na afloop even onder de maaier kijken Nat blad Eerst weghalen Dikke laag blad onder een boom Maaier binnenhouden tot je het blad hebt geharkt Eikels, kastanjes of dennenappels Eerst weghalen Drassige grond met wielsporen Een paar dagen niet maaien