Nummer 373 van het Power Unlimited Magazine ligt nu in de winkels!

Een kersverse editite van het Power Unlimited Magazine ligt nu op je te wachten bij de lokale boekhandel, dus wat ben je nu nog aan het lezen? Niet de PU, dus regel dat!

Of moet je nog even overtuigd worden? Prima, maar je hebt de cover hierboven gezien, toch? Jacco heeft vlak - maar dan ook echt vlak - voordat we naar de drukker gingen vier pagina’s volgepend over het aankomende Star Fox. Doet ‘ie effe, tussen het binnenharken van medailles.

Daarbij ging Simon deze maand in gesprek met Jonas Kyratzes - de schrijver van de The Talos Principle-trilogie - en ging hij naar Parijs om zowel Ace Combat 8: Wings of Theve als Rayman Legends: Retold te checken. Oh, én hij ging in gesprek met Sean Velasco - de oprichter van Yacht Club Games, die net Mina the Hollower de wereld in heeft geslingerd.

De review van Mina staat tevens in deze editie, en spoilers: dat is een hele goede game. Verder zijn er reviews van Yoshi and the Mysterious Book, Thick as Thieves, Zero Parades én mocht ondergetekende, tien jaar nadat zijn eerste PU in huis kwam, een review schrijven voor in het magazine. Maar daar blijft ‘ie een coole kikker over hoor.