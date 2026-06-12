Met de Signature Comfort Plus Combo MK880 richt Logitech zich op wie comfortabel wil werken zonder meteen naar het topsegment te willen of moeten grijpen. De set bestaat uit een draadloos toetsenbord en draadloze muis en combineert een stille bediening, lange batterijduur en handige functies voor meerdere apparaten. Maar hoe comfortabel is dit setje in de praktijk?

Logitech Signature Comfort Plus Combo MK880 8,3 / 10 Score De Pluspunten Geïntegreerde polssteun

Uitstekende software

Comfortabel

Lange batterijduur

Te gebruiken met drie apparaten

Stille muis De Minpunten Usb-ontvanger niet meegeleverd

Niet oplaadbaar

Muis alleen rechtshandig Logitech heeft de Signature Comfort Plus Combo MK880 duidelijk ontworpen voor kantoorgebruik of algemeen computergebruik en daarvoor volstaat het invoersetje uitstekend. Handig is dat je zowel het toetsenbord als de muis met drie apparaten kunt koppelen. Zowel de muis als het toetsenbord zijn comfortabel in gebruik. Het tikcomfort is goed en de muis ligt lekker in de hand. De polssteun op het toetsenbord voegt voor het comfort zeker veel toe; dat geldt wat ons betreft minder voor de polssteun op de muis. Misschien is dat voor jou anders, je hebt er in ieder geval geen last van. Logitechs handige software maakt het geheel af, waarmee dit een prima setje is.

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Categorie Specificatie Kleur Donkergrijs of wit OS Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iPadOS of Android Connectiviteit Bluetooth LE of Logi Bolt-dongel Batterijen 2x AAA (toetsenbord), AA (muis)

Logitechs Signature Comfort Plus Combo MK880 bestaat uit een toetsenbord en muis. Dezelfde muis is ook los te koop onder typenummer M850L. Je verbindt zowel het toetsenbord als de muis via bluetooth met je apparaten. Hierbij heb je, zoals we van veel andere Logitech-sets gewend zijn, de keuze uit drie profielen zodat je de set bijvoorbeeld zowel met je eigen pc als een laptop van je werk kunt gebruiken. Bij de consumentenuitvoering krijg je geen usb-ontvanger meegeleverd, maar de set is wel compatibel met een Logitech Bolt-ontvanger.

© Jeroen Boer - ID.nl Je kunt het toetsenbord en de muis met drie apparaten verbinden.

Zowel het toetsenbord als de muis werken op batterijen, er is dus geen oplaadbare accu. De twee AAA-batterijen van het toetsenbord gaan volgens Logitech zo'n drie jaar mee terwijl de muis zo'n twee jaar zou moeten werken op een AA-batterij. Dat kunnen we natuurlijk niet in de praktijk testen, maar zelfs de helft van deze opgeven baterijduur zou al lekker lang zijn. Je hoeft je bovendien geen zorgen te maken over een accu die slijt.

© Jeroen Boer - ID.nl Zowel het toetsenbord als de muis werken op batterijen.

Fijn tikken

De Signature Comfort Plus Combo MK880 behoort niet tot Logitechs topsegment en mist dus luxere mogelijkheden als toetsverlichting of mechanische toetsen. Het toetsenbord maakt gebruik van membraantoetsen en tikt op zich prima. De toetsen hebben een duidelijk voelbare klik. Alleen de Enter-toets heeft wel een wat laffe aanslag vergeleken met de rest van de toetsen. Vergeleken met een mechanisch toetsenbord is het tikken stiller, maar je hoort het nog wel duidelijk. Het toetsenbord heeft een subtiele curve waardoor de toetsen in het midden wat hoger zijn, maar de lay-out is verder standaard. Het geen ergonomisch toetsenbord waarbij je je handen in een andere hoek houdt. De pootjes kun je in twee standen instellen, zodat je de houding naar eigen voorkeur aanpast. Je hebt tijdens het werken extra comfort door de geïntegreerde polssteun. Die kun je niet verwijderen; de levensduur hangt dan deels ook af van hoe goed dit materiaal blijft.

© Jeroen Boer - ID.nl Het toetsenbord heeft een geïntegreerde zachte polssteun.

Wat betreft de indeling is het opvallend dat het toetsenbord een AI-knop heeft. Daarmee open je op Windows standaard Copilot, maar je kunt de knop herprogrammeren zodat bijvoorbeeld ChatGPT geopend wordt. Datzelfde geldt ook voor de functietoetsen. Handig, want op je desktop heb je waarschijnlijk weinig aan de toetsen om de helderheid van het scherm aan te passen.

Via de bijbehorende software kun je de functionaliteit van veel toetsen aanpassen.

Comfortabele muis

De bijbehorende muis ligt behoorlijk comfortabel in de hand, al haalt hij niet het comfort van een muis uit Logitechs eigen MX Master-reeks. De muis is wel ergonomisch gevormd, maar is hierdoor alleen geschikt voor rechtshandigen. Er is van deze set geen linkshandige variant. Het opvallendste aspect is het kussentje bovenop. Dat voelt zeker zacht aan, maar voegt wat ons betreft niet veel comfort toe. Het hangt wellicht van de grootte van je hand af en van de manier waarop je een muis vastpakt, maart wij zelf hadden niet het idee dat het kussentje een irritant drukpunt verlicht. Last hadden we er ook niet van, dus wellicht dat het voor sommige gebruikers wel wat toevoegt. De muisknoppen zijn stil, je hoort ze vrijwel niet klikken.

© Jeroen Boer - ID.nl De muis is ergonomisch gevormd en afgewerkt met een kussentje bovenop.

Handige functies

Op de muis missen we ten opzichte van de eerder genoemde MX Master-muizen een horizontaal scrollwiel, maar daar heeft Logitech iets op gevonden. Houd je een van de zijknoppen ingedrukt, dan kun je horizontaal scrollen met het gewone wieltje. Die handige functie werkt ook als je Logi Options+ niet installeert, maar je kunt het alleen uitschakelen als de software geïnstalleerd is. Via Logi Options+ kun je ook de functies van de overige knoppen aanpassen. Standaard open je met de knop bovenop de Actions Ring, een cirkelvormig menu waarmee je snel toegang krijgt tot instellingen en programma's. Het scrollwiel schakelt automatisch over naar snel scrollen wanneer je er een flinke draai aan geeft. Het wieltje draait dan nog even door, zodat je snel door lange pagina’s of documenten navigeert. Je krijgt hierdoor alle functies die je op duurdere muizen ook krijgt.

Met de bovenste muisknop open je standaard een menu met snelle acties.

Conclusie

Logitech heeft de Signature Comfort Plus Combo MK880 duidelijk ontworpen voor kantoorgebruik of algemeen computergebruik en daarvoor volstaat het invoersetje uitstekend. Handig is dat je zowel het toetsenbord als de muis met drie apparaten kunt koppelen. Zowel de muis als het toetsenbord zijn comfortabel in gebruik. Het tikcomfort is goed en de muis ligt lekker in de hand. De polssteun op het toetsenbord voegt voor het comfort zeker veel toe; dat geldt wat ons betreft minder voor de polssteun op de muis. Misschien is dat voor jou anders, je hebt er in ieder geval geen last van. Logitechs handige software maakt het geheel af, waarmee dit een prima setje is.