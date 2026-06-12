SpaceX is vandaag officieel een beursgenoteerd bedrijf geworden. De marktwaarde is nu meer dan 2 biljoen dollar.

SpaceX is nu officieel genoteerd aan de Nasdaq-beurzen te New York City en Texas. Onlangs bleek al dat het bedrijf van Elon Musk een beursgang voorbereidde, en er gingen eerder vandaag al geruchten dat vandaag de grote dag zou worden.

SpaceX bood 555 miljoen aandelen aan tegen een prijs van 135 dollar per stuk. Het ging maar om vier procent van de totale aandelen in het bedrijf. Inmiddels kost een aandeel in het bedrijf meer dan 170 dollar. Het gaat om de grootste beursgang ooit.