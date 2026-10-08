We kunnen al een paar weken aan de slag met EA Sports FC 27. Maar als je zelf je dribbels nog in de vingers moet krijgen, geven we deze week samen met bol een PS5-exemplaar van de game weg. Daarmee kun je dan ook meedoen met een online toernooi, en mogelijk nog meer prijzen (ter waarde van 6000,- euro) winnen.

Dit jaar is The Grounds de grote toevoeging aan EA’s voetbalgame. In een open gebied kun je rondlopen en socializen met andere spelers, alvorens je je tanden in het vlees van de game zet: het voetballen. Uiteraard is er weer een carrièremodus, kun je jouw perfecte team samenstellen in Ultimate Team, en kun je ook de pet van manager weer opzetten en in de cijfers duiken.

Onze Lars heeft een aantal balletjes rond getrapt in de verschillende spelmodi, en heeft de gloednieuwe Grounds bewandeld. Hij is in zijn review niet over alle toevoegingen en aanpassingen te spreken, maar FC 27 blijft een degelijke voetbalsimulator.

“The Grounds had dé grote troef van EA Sports FC 27 moeten zijn, maar scoort in zijn huidige staat helaas ongeveer net zo goed als Oranje op het afgelopen WK. Met FUT, de carrièremodus en diverse online modi heeft FC 27 nog genoeg te bieden aan een breed publiek. Wel leunt de game door veranderingen in de verdediging weer wat meer naar sensationele dribbels en grote uitslagen.”

Win de game voor PS5 en maak kans op flinke prijzen

Wat moet je doen om EA Sports FC 27 te winnen? Ga naar deze pagina rondom het online toernooi van bol , vind het tijdstip waarop de kwalificatierondes beginnen en vul die hieronder in het invulformulier in! Vergeet ook niet je naam en emailadres in te vullen, dan sturen we je zo snel mogelijk een code om de game fysiek op bol te bestellen!

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Als je de game in huis hebt, kun je namelijk nog een keer met je neus in de boter vallen. Bij bol begint namelijk binnenkort het online EA Sports FC 27-toernooi, waarmee je nogmaals kans maakt op dikke prijzen. Er worden prijzen als headsets, monitors en premium controllers weggegeven. De totale prijzenpot heeft een waarde van maar liefst 6000,- euro.

© Electronic Arts

Je hoeft ook geen FC 27-sterspeler te zijn om kans te maken: veel prijzen worden ook verloot onder deelnemers, en spelers die de game via bol hebben gekocht maken extra kans.

Er zijn vier kwalificatierondes, waarvan de eerste op 16 oktober plaatsvindt. Daarna volgen nog rondes op 23 en 30 oktober, en 6 november. De finale wordt op 13 november gespeeld. Voor meer informatie over dit online toernooi, en de mogelijkheid om je in te schrijven, kun je kijken op deze pagina .