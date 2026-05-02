Je kunt het geheugen van je PS5 uitbreiden met een interne SSD. Maar welke heb je precies nodig? Hieronder zetten we de beste SSD's voor de PlayStation 5 op een rij.

Voordat we enkele geschikte ssd’s opsommen, bieden we eerst even wat context. Zie dit artikel als een alles-in-één-gids rondom het upgraden van de PlayStation 5. Van de nuance van ssd-interface tot een schroef-tot-schroef-aanpak van de handeling zelf; we leggen hier alles uit over het upgraden van een ssd in de PS5.

Welke ssd’s zijn compatibel met PlayStation 5 ?

De PlayStation 5-opslag is uit te breiden met behulp van een NVMe-ssd, soms ook een M.2-ssd genoemd, in verwijzing naar de aansluiting. Deze kant-en-klare schijfjes zagen we eerder al in onder meer desktops en laptops, maar ook de PS5 heeft een uitsparing op het moederbord voor precies hetzelfde type opslagchip.

M.2-schijven komen in een aantal verschillende afmetingen, waarvan de PlayStation 5 het gros ondersteunt. De meest voorkomende M.2-vorm is die van de 2280-grootte: 22 millimeter breed en 80 millimeter in lengte. Momenteel loont het zelden om specifiek een andere vorm op te zoeken, maar de PS5 blijft desalniettemin compatibel met veel alternatieve lengtes: ook 2230, 2242, 2260 en 22110 zijn veilig in de console te schroeven. In hoogte mag de ssd maximaal 11,25 millimeter meten; grote heatsinks dienen dus vermeden te worden.

Tevens relevant is Sony’s minimale vereiste wat betreft snelheid: de ssd dient op minimaal 5.500 MB/s sequentieel te lezen. Iets lager kán, maar dat gaat mogelijk wel ten koste van stabiliteit in zwaardere games. Wel dient de schijf compatibel te zijn met minimaal PCIe 4.0 (ook wel PCIe Gen 4); doorgaans zijn dat vrijwel alle NVMe-schijven met leessnelheden boven de 3.500 MB/s.

De schrijfsnelheid, die meestal net wat lager ligt dan de leessnelheid, doet er in veel gevallen minder toe. Games hebben vooral baat bij het sneller inladen van data. Sneller data weg kunnen zetten leidt hoogstens tot ietwat vlottere saves of updates.

Bij het aanschaffen van een ssd doet men er goed aan PCIe 5.0 ssd’s – de nieuwste, vijfde generatie – te vermijden. Deze schijven hebben vaak een té grote heatsink, of de snelheid is wordt automatisch lager dan de aangeraden 5.500 MB/s, ondanks dat de schijf juist sneller zou moeten zijn.

Minimale vereisten ssd

Soort: NVMe-ssd

Aansluiting: M.2 (Socket 3)

Interface: PCIe 4.0

Minimaal volume: 250 GB

Maximaal opslagvolume: 8 TB

Minimale leessnelheid: 5.500 MB/s

Vorm: 2230, 2242, 2260, 2280 of 22110

Maximale hoogte: 11,25 millimeter (incl. heatsink)

Benodigd voor de upgrade

PlayStation 5 die minstens op versie 21.02-04.00.00 draait

Kruiskopschroevendraaier

Deze ssd’s lenen zich prima voor een PS5-upgrade

Samsung 980 Pro / Samsung 990 Pro — 250 GB / 500 GB / 1 TB / 2 TB

Samsung zit vrij comfortabel op de ssd-troon met de Samsung 990 Pro. De eerder verschenen 980 Pro tikt al een ferme 7.000 MB/s leessnelheid aan, maar werd op dat front uiteindelijk ingehaald door Samsungs concurrenten. Met de 990 Pro herpakte Samsung zich; de ssd nadert met 7.450 MB/s het theoretische limiet van de PCIe 4.0-interface — vooralsnog net wat dichterbij dan de concurrentie nu komt.

Zowel de 980 Pro als de 990 Pro lenen zich fraai voor een PS5-upgrade, waarbij de iets snellere serie uiteraard ook duurder uitpakt. In beide gevallen geldt dat ook de versies met hittespreiders nog altijd netjes in de console passen.

WD_Black SN850X — 1 TB / 2TB (/ 4 TB)

Opslagfabrikant Western Digital levert met de WD_Black SN850 al langer een formidabele PCIe 4.0-ssd, waarvan uiteindelijk ook een speciale PS5-editie uitgerold werd. Dat laatste is vooral branding: uiteindelijk past iedere SN850 (inclusief heatsink) prima in de PlayStation 5, steevast met dezelfde sequentiële leessnelheden à 7.000 MB/s.

Iets relevanter is mogelijk de nieuwere SN850X van WD_Black, die weer net wat sneller is en voor het eerst in een volume tot en met 4 TB geleverd wordt. De SN850X belooft leessnelheden tot 7.300 MB/s, een belofte die enkel Samsung met een minieme marge weet te overtreffen.

Corsair MP600 Pro LPX — 500 GB / 1 TB / 2 TB / 4 TB

Corsair biedt met de MP600 Pro-lijn aan ssd’s fraaie PCIe 4.0-prestaties (tot 7.100 MB/s leessnelheid), met een volume van 4 TB.

Zonder hittespreider passen alle MP600’s prima in een PlayStation 5, maar de LPX-variant werd specifiek voor de console ontwikkeld. De LPX-ssd’s komen dan ook met een licht ‘afgeschaafde’ versie van Corsairs hittegeleider, zodat de ssd ook met dat betere koelrendement nog in de PS5 past.

Seagate FireCuda 530(R) — 500 GB / 1 TB / 2 TB / 4 TB

Seagate heeft de afgelopen jaren weinig nieuws hoeven doen om PS5-gamers te paaien: de FireCuda 530 was een van de eerste PCIe 4.0-ssd’s met een behoorlijke 7.300 MB/s sequentiële leessnelheid. Tel daarbij op dat de originele heatsink (mede ontworpen door koelexperts EKWB) prima in de PlayStation 5 past — en Seagate heeft nooit moeilijk hoeven doen met speciaal voor PS5 bedoelde varianten.

Zeker Seagate’s 4 TB-ssd wordt inmiddels verleidelijker; die is over de jaren behoorlijk in prijs gedaald. Oorspronkelijk werd de ssd verkocht voor bedragen rond de duizend euro; inmiddels nadert de vraagprijs de 350 euro. Voor een van de grootste PCIe 4.0-schijven is dat geen verkeerde prijs, al is het inzakken van de prijzen sowieso een recente trend.

Ondertussen hebben we ook de Seeagate FireCuda 530R met een leessnelheid van 7.300 MB/s en een verbeterde heatsink.

Maar welke ssd moet ik precies hebben?

Niet iedereen heeft de tijd en zin om het fijne van alle ssd-specificaties te leren en voortdurend bij te houden. Geen zorgen: het kan korter en krachtiger. Dit zijn momenteel onze aanraders op in ieder geval twee belangrijke punten.

Voor de allersnelste ssd ben je nu bij Samsung aan het juiste adres. De 990 Pro is qua zowel lees- als schrijfsnelheid een van de snelste ssd’s op de markt, die (ook met bijbehorende heatsink) perfect in de PlayStation 5 past.

Voor de grootste opslag is de Seagate’s FireCuda 530 (4 TB) het aanraden waard. Veel hoogwaardige ssd’s toppen af op maximaal 2 TB, waar Seagate dat nog eens wist te verdubbelen, zonder de rappe snelheden teniet te doen. In deze 4 TB-klasse is Seagate daarnaast ook de partij met momenteel de beste prijs-per-gigabyte.

Zo upgrade je de opslag van een PS5

Voor het toevoegen van een extra ssd in de PS5 is weinig technische kunde vereist, hoogstens een schroevendraaier. Uiteraard dient de console volledig uitgeschakeld te worden, waarna ook de stroomkabel veilig ontkoppeld kan worden.