Er is een nieuwe trailer van het aankomende vechtspel Marvel Tokon: Fighting Souls uitgebracht die zich richt op het team The Fighting Avengers.

De personages in de game zijn opgedeeld in teams, zoals dus The Fighting Avengers. Naast de eerder onthulde Captain America en Iron Man is nu bekend dat ook de Incredible Hulk en Black Panther in dit team zitten. Hulk wordt daarbij van stem voorzien door Fred Tatasciore, terwijl Black Panther een stem krijgt van Erica Lutrell. Ook zal Wakanda een arena zijn in het spel.

Marvel Tokon werd al enige tijd geleden aangekondigd en is een fighter gesitueerd in het Marvel-universum. De game laat spelers dan ook met helden en slechteriken uit de Marvel-stal knokken. De gameplay bestaat daarbij uit 4v4-taggevechten. Vooral de graphics vallen daarbij op, met een grafische stijl die veel wegheeft van Japanse games.