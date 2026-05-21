Het handelsmerk zelf geeft niets prijs, maar Bloomberg-journalist Jason Schreier plaatste op gameforum ResetEra de naam 'Br€ak In'. Het euroteken lijkt een referentie naar de naam van het in 2023 onthulde Fairgame$, dat officieel met dollarteken wordt geschreven.

Mogelijk betekent dit dat Fairgame$ - wellicht onder de nieuwe naam Break In - op de gisteren aangekondigde State of Play-uitzending op 2 juni wordt getoond. Die presentatie vindt plaats om 23:00 uur Nederlandse tijd bevat "ruim zestig minuten aan updates, aankondigingen en gameplayonthullingen van de beste studio’s ter wereld". De enige game die vooralsnog voor de show is bevestigd, is Marvel's Wolverine.

Fairgame$ werd zoals gezegd in 2023 aangekondigd en wordt ontwikkeld door het door Sony gekochte bedrijf Haven Studios. Oprichter Jade Raymond is al geruime tijd weg bij de ontwikkelaar. Het spel zou battle royale-elementen met een extraction shooter combineren en spelers overvallen laten plegen. Ook met dit concept in het achterhoofd lijkt de titel 'Break In' te passen. Hieronder is de onthullingstrailer van de game nog eens te zien.