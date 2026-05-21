Nadat vorig jaar al een eerste gameplayvideo van Virtua Fighter 6 werden uitgebracht, zijn nu uitgebreide gameplaybeelden van de fighter online verschenen.

De gameplaybeelden zijn wat wazig en lijken daarom mogelijk met een smartphone van een televisie opgenomen. Daarnaast wordt de daadwerkelijke gameplay afgewisseld met ontwikkelaars aan het woord, wat insinueert dat het om een gelekte aankomende presentatie van het spel gaat.

Daarbij lijkt ook de officiële naam van de game gelekt te zijn via de video. Dat zou Virtua Fighter 6: Crossroads of Virtua Fighter Crossroads zijn. In het logo van de game worden de eerste twee letters van de naam met een andere kleur weergegeven om het Romeinse cijfer 'VI' te benadrukken.

Ook interessant is dat in de video bepaalde klappen en moves gepaard gaan met extreme slow-motion en ingezoomde camerastandpunten. Hoe dit precies werkt wanneer mensen de game spelen, is nog niet bekend.

De nieuwe Virtua Fighter werd eind 2024 al aangekondigd. Toen werd ook bekendgemaakt dat het spel wordt ontwikkeld door Ryu Ga Gotoku Studio, de makers van de Like a Dragon-games. Verdere details over de release van de game - waaronder een datum en de systemen waarop het uitkomt - zijn er nog niet. Wanneer de presentatie waar de gelekte video vandaan komt wordt uitgezonden is ook niet bekend. Sommige fans verwachten dat dit eind juni gebeurt, omdat dan in Las Vegas het gametoernooi EVO 2026 wordt gehouden en Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage een van de games is die dan gespeeld wordt.