Hello Games heeft eerder deze week een nieuwe gratis update voor No Man's Sky uitgebracht, genaamd The Swarm.

De ontwikkelaar schrijft dat The Swarm spelers verdeelt in drie facties - gebaseerd op een vooraf af te leggen persoonlijkheidstest. Deze facties moeten vervolgens samenwerken om de Hive of Glass te verslaan, die het universum willen vernietigen.

Deze tijdelijk speelbare campagne plaatst spelers dan ook tegen vijanden, waarbij geboekte progressie in deze oorlog in real-time bekeken kan worden. Gevechten bestaan uit ruimteslagen tussen honderden spelers en een zwerm aan drones. Ook op planeten zelf moet er onderzoek g gedaan worden. Het team aan spelers dat het meeste bijdraagt aan het gevecht zal voor altijd geëerd worden in de game.