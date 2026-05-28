De ontwikkelaar schrijft dat The Swarm spelers verdeelt in drie facties - gebaseerd op een vooraf af te leggen persoonlijkheidstest. Deze facties moeten vervolgens samenwerken om de Hive of Glass te verslaan, die het universum willen vernietigen.
Deze tijdelijk speelbare campagne plaatst spelers dan ook tegen vijanden, waarbij geboekte progressie in deze oorlog in real-time bekeken kan worden. Gevechten bestaan uit ruimteslagen tussen honderden spelers en een zwerm aan drones. Ook op planeten zelf moet er onderzoek g gedaan worden. Het team aan spelers dat het meeste bijdraagt aan het gevecht zal voor altijd geëerd worden in de game.
No Man's Sky kwam in 2016 uit en laat spelers een heel universum en alle planeten daarin verkennen. Sinds release heeft Hello Games tientallen updates uitgebracht met nieuwe content. Al deze updates zijn gratis voor eigenaren van de game. De game is speelbaar op Switch-, PlayStation- en Xbox-consoles alsmede pc. Vorige maand nog kwam de vorige gratis update uit voor de game, genaamd Xeno Arena.