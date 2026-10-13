Wie nog opgroeide vóór de millenniumwisseling, noemt elk spel waarin je een park bouwt en beheert al snel een Tycoon-game. Inmiddels kunnen we dit soort games beter Planet-games noemen. Ontwikkelaar Frontier is met Planet Coaster en Planet Zoo immers heer en meester in het Tycoon-genre, en dat bewijst het ook weer met Planet Zoo 2.

Het Oordeel 8,5 / 10 Score De Pluspunten Dieren ter land, ter zee en in de lucht

Nog altijd extreem uitgebreid De Minpunten Kan erg overweldigend zijn

Natuurreservaten zijn wat te basaal Planet Zoo 2 heeft eigenlijk alles. Olifanten en leeuwen zijn slechts het begin; met aquaria en volières bouw je mooiere en meer diverse dierentuinen dan ooit tevoren. Maar daar schuilt ook meteen de aloude achilleshiel van de Planet-games in: er is zóveel mogelijk, dat het ook overweldigend is. Heb jij genoeg creativiteit en vooral tijd om alles eruit te halen wat erin zit? Dan is Planet Zoo 2 de ultieme dierentuinsimulator.

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Planet Zoo 2 voelt in de eerste plaats vooral heel vertrouwd aan. Er is voor de Britse ontwikkelstudio weinig reden om het wiel opnieuw uit te vinden, en dus bouwt het diens games duidelijk op dezelfde fundering. Planet Coaster, Planet Zoo, en niet te vergeten de wat exotischere dinoparksimulator Jurassic World Evolution, delen allemaal hetzelfde dna. Heb je ooit een van deze games gespeeld, dan klik je zo rond in Planet Zoo 2 alsof je niet beter weet.

In een handomdraai leg je een dierenverblijf aan, pas je de begroeiing aan op de beoogde bewoners, plaats je voederbakken en speelgoed, en maak je het verblijf af met een uitkijkpunt voor je bezoekers. Toch is het niet altijd even makkelijk om je dieren tevreden te houden. Planet Zoo 2 is diverser dan ooit, door onder andere de toevoeging van aquaria en volières.

Zoveel dieren en mensen, zoveel wensen

Met onderwatertunnels en enorme glazen muren laat je je bezoekers oog in oog staan met vissen, haaien en krokodillen, terwijl je ze in overdekte volières tussen de toekans laat wandelen. Maar ja: zoveel dieren, zoveel wensen. De ene vis wil zoet water, de ander zout water, en zelfs de temperatuur van het water moet correct zijn. Dat vraagt ook weer om extra zuiveringsinstallaties en andere infrastructuur om alles goed draaiende te houden.

Alsof dat niet genoeg is, is er nóg een specifieke diersoort die je tevreden moet zien te houden: je bezoekers. Ja, ook de mensen moeten eten en drinken, en af en toe naar de wc. Ze willen vermaakt worden, en wat leren over de dieren. Toegegeven, je bezoekers zijn niet héél kritisch. Zolang de dieren tevreden zijn, volgen de mensen over het algemeen vanzelf. Maar je kunt ze toch niet helemaal negeren. Uiteindelijk verdien je aan hen immers je geld om de hele toko draaiende te houden.

In balans

Zodoende is Planet Zoo 2 een managementgame met heel veel lagen. Je dieren, je bezoekers, maar ook je personeel, je nutsvoorzieningen en zelfs je marketingcampagnes moeten allemaal harmonieus in balans zijn. Zoals het een goed managementgame betaamt is er daarom altijd wel wat te doen.

De valkuil is tegelijk dat het altijd mooier en beter kan. Frontier laat je, als je dat wil, elk detail aanpassen. Van de informatie op de bordjes, tot de hoogte van het glas in een dierenverblijf, tot de snelheid waarmee toerjeeps rijden. Er zijn wel veel kant en klare gebouwen. Het is dus heus niet zo dat je bij elke voorziening die je bouwt nog van alles zelf moet aankleden. Maar het kán wel, en al die opties op het scherm zijn overweldigend, zo niet afschrikwekkend.

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© Frontier Developments

They do move in herds

Wil je gewoon van dieren genieten, dan is er ook nog de mogelijkheid om een natuurreservaat te bouwen in plaats van een dierentuin. In reservaten valt het volledige commerciële aspect weg; er zijn geen bezoekers, en dus ook geen souvenirwinkels, prullenbakken, animators en rondleidingen. Dat betekent niet dat je nu lukraak leeuwen los kunt laten; hier moet de natuur immers in balans zijn. Leeuwen hebben bijvoorbeeld prooidieren nodig. Prooidieren hebben weer andere voorwaarden. Zo leer je spelenderwijs hoe delicaat de kringloop van het leven is.

De natuurreservaten zijn voor even leuk, vooral omdat het je op een andere manier naar de dieren laat kijken. Normaal hebben de diersoorten los van elkaar een checklist aan wensen en behoeften waar je aan moet voldoen, maar in het reservaat moet je oog hebben voor het grotere geheel. Toch had hier meer ingezeten. Je hoeft bijvoorbeeld alleen maar ervoor te zorgen dát er prooidieren zijn, niet dat er ook genoeg zijn. Zo kun je roofdieren blijven adopteren als je eenmaal prooidieren hebt.

Het gebrek aan uitdaging zorgde ervoor dat ik al snel weer mijn aandacht richting de commerciële dierentuinen wendde. Daar is immers altijd wat te doen. Een volgende diersoort om te adopteren, een bestaand verblijf om te verbeteren, of nog wat winst om te optimaliseren bij een souvenirwinkel. Planet Zoo 2 doet in wezen niks revolutionairs als je kijkt naar Frontiers eerdere werk, maar als de formule zo sterk is als bij een Planet-game, is dat ook eigenlijk niet nodig.

Planet Zoo 2 is vanaf nu verkrijgbaar voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Voor deze review is de game gespeeld op pc.

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