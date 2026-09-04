Lang geleden, nog in de tijd van de houten gulden, begon een missie in Rainbow Six nog met het maken van een plan. Je stippelde voor verschillende teams een globale infiltratieroute uit, alvorens de game overschakelde naar de echte schietactie. Terugkijkend had die planfase van de eerste Rainbow Six-games wel iets weg van een strategiegame. Bijna drie decennia later laat Ubisoft Paris oude tijden herleven met de turn-based tactics-game Tom Clancy’s Rainbow Six Tactics.

Op Gamescom krijg ik een uitgebreide demo van een van de ontwikkelaars. We starten een missie in Lagos, Nigeria. Het doel is om met vier Operators een loods te infiltreren, informatie te verzamelen, en weer veilig weg te komen. Voordat we echt van start gaan, kan de omgeving met een drone verkend worden. Handig, maar vanwege de dynamische Fog of War moet je er wel op bedacht zijn dat er nog steeds gevaar kan schuilen in blinde hoeken, waarschuwt de ontwikkelaar. Vervolgens kiezen we een startpunt op de map en begint de actie.

Klaar? Actie!

Net als in games als XCOM en recentelijk Star Wars Zero Company heeft elke Operator verschillende sterke en zwakke punten. Glaz is met zijn sluipschuttersgeweer bijvoorbeeld in staat om de vijand van grote afstand uit te schakelen. Sluipdeskundige Nøkk beweegt juist sneller en legt vijanden het beste van dichtbij om. De reusachtige Montagne sleept op zijn beurt weer een enorm kogelvrij schild met zich mee.

Terwijl de Operators systematisch de loods uitkammen, stuiten ze zo nu en dan op optionele intel die van pas kan komen bij een volgende missie. Ook wordt er een verzwakte vijand gearresteerd. ‘Rainbow blijft immers een politie-eenheid,’ voegt de ontwikkelaar daaraan toe. Kun je de game dan ook volledig non-lethal spelen? Na even diep na te denken zegt de ontwikkelaar dat dat in theorie wel mogelijk moet zijn, maar erg moeilijk is omdat je een vijand precies genoeg moet verzwakken om ‘m te vangen. Mijn gedachten dwalen even af naar Pokémon.

© Ubisoft

De korte dagdroom wordt ruw verstoord wanneer een blok C4 aan de muur af gaat. In de game gelukkig, niet midden in de Koelnmesse. Als jouw Operators in actie komen, kijk je niet simpelweg van bovenaf toe. In een spectaculaire montage wordt in beeld gebracht hoe een muur wordt opgeblazen, terwijl een andere Operator een deur intrapt, en weer iemand anders via een raam naar binnen snelt om de vijand te flanken.

Rainbow Six Tactics onderscheidt zich met deze ‘filmpjes’ van genregenoten, al is het wel te hopen dat het niet een eindeloze herhaling van dezelfde animaties is. Deze eerste keer ziet zo’n breach, bang and clear-actie er spectaculair uit, maar we hoeven dat niet zestig keer te zien. Dan haalt het alleen maar de snelheid uit het spel.

© Ubisoft

Siege-DNA

Voor een oude rot in het vak voelt deze tactische gameplay helemaal niet ongepast voor Rainbow Six, maar het is natuurlijk wel heel wat anders dan wat we de afgelopen decennia van de franchise hebben gezien. Toch heeft Tactics ook nauwe banden met Rainbow Six Siege. Mocht je de eerder genoemde Operator-namen nog niet herkend hebben: alle personages komen uit Siege. Dat is een bewuste keuze die tweeledig is, legt de ontwikkelaar uit.

Het helpt bijvoorbeeld spelers om snel hun weg te vinden tussen de vijftien verschillende Operators. Wie Siege kent, weet immers een beetje wat ‘ie kan verwachten van een personage als Glaz of Nøkk. Maar misschien nog wel belangrijker is dat Rainbow Six Tactics zich afspeelt tijdens Rainbow Six Siege. Tussen het tiende en elfde jaar, om precies te zijn.

© Ubisoft

Rainbow Six Tactics is door zijn Siege-DNA ook wat meer ‘over the top’. Als Montagne met zijn schild op de grond slaat of als Nøkk tijdelijk onzichtbaar wordt, heeft het haast iets weg van een superheldengame. Het bloedserieuze, haast klinische karakter van de Rainbow Six-games van rond de millenniumwisseling hoef je in ieder geval niet verwachten, de parallel met de planfase uit die games ten spijt.

Niet alle Operators uit Siege maken trouwens de overstap. Ubisoft koos 15 Operators uit voor Tactics, die allemaal heel anders moeten zijn met unieke vaardigheden en wapens. We kunnen ons zo voorstellen dat je daar al snel een paar favorieten tussen hebt, maar Ubisoft zegt dat je niet continu zonder problemen dezelfde vier Operators het veld in kunt sturen. Operators raken namelijk vermoeid of gewond, en wie echt hardcore wil spelen kan zelfs permadeath inschakelen.

© Ubisoft

Geen Eddie Price

Verrassend genoeg benadrukt Ubisoft ook meteen dat er géén plannen zijn voor dlc of microtransacties. Verwacht dus geen ‘classic Operators-pack’ met Eddie Price en Dieter Weber – ik heb dat al gevraagd. De ontwikkelaar legt uit dat het ook niet zo makkelijk is als gewoon een extra poppetje toevoegen. Omdat elke Operator andere vaardigheden en wapens heeft, moet elk personage ook apart gebalanceerd worden. Maar met dit roster van vijftien Operators, moet er genoeg variatie zijn, wordt ons beloofd.

Uiteindelijk staat of valt Rainbow Six Tactics met die Operators. Het idee van turn-based tactics past prima bij Rainbow Six. Het oogt heel natuurlijk als verschillende Operators in stelling worden gebracht en tegelijkertijd op spectaculaire wijze een loods binnenvallen om zo systematisch terroristen uit te schakelen. Maar om dit missie na missie leuk te houden, moeten de verschillende Operators interessant genoeg zijn. Daar hebben we op dit moment gewoonweg nog niet genoeg van gezien om iets zinnigs over te zeggen.

Ubisoft heeft in ieder geval nog even om verder te balanceren, want Rainbow Six Tactics wordt pas in de loop van 2027 verwacht op pc, Xbox Series X en S, en PlayStation 5.