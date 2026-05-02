Uitgever Take-Two Interactive lijkt erg zeker van de aangekondigde Grand Theft Auto 6-releasedatum. Zo zeker, dat de ceo van het bedrijf er een grapje over maakt.

Miljoenen gamers kijken uit naar de release van Grand Theft Auto 6. De game is al meermaals uitgesteld, en de releasedatum staat nu op 19 november van dit jaar. Fans zijn door eerdere uitstellen dan ook bang dat het spel weer wordt uitgesteld.

Take-Two-ceo Strauss Zelnick sprak recentelijk op het iicon-evenement in Las Vegas (via IGN). Daar grapte hij over de releasedatum van de game: "Ik denk dat veel mensen zich op op 19 november gaan ziekmelden." Dat klinkt in ieder geval alsof de topman er vrij zeker van is dat de gestelde releasedatum gehaald gaat worden.

Zelnick kon nog niets concreets zeggen over de prijs waarvoor GTA 6 verkocht zal worden. "Consumenten betalen voor de waarde die je ze geeft, en ons werk om veel minder te vragen dan de waarde die we leveren. Hoe je jezelf voelt over wat je aanschaft is de combinatie van het product en wat je er voor betaalt. Consumenten moeten het gevel hebben dat het product fantastisch is en dat de prijs eerlijk is voor wat ze er voor terugkrijgen."

Overigens vroeg Game File-schrijver Stephen Totilo Zelnick ook naar de mogelijkheid dat het bedrijf eerdere games van GTA-ontwikkelaar Rockstar Games nieuw leven in gaat blazen, zoals LA Noire. Zelnick antwoordde een verrassende "ja". Daarna gaf hij zijn antwoord meer context: "Je weet het maar nooit. Het lange antwoord luidt dat we van plan zijn om met al onze IP's wat te doen in de toekomst, maar we hebben niets om aan te kondigen."