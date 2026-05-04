Het lijkt er op dat Rockstar Games langzaam maar zeker gaat beginnen met het creëren van promotiemateriaal voor het langverwachte Grand Theft Auto 6.

Rockstar heeft namelijk een vacature online geplaatst voor een tijdelijke functie als 'production artist' in New York. Daarbij wordt gemeld dat de persoon die aangenomen wordt "cruciaal is bij het tot leven roepen van onze creatieve visie via een breed scala aan wereldwijde campagnes".

Daarbij worden onder andere digitale adverteren, socialmediacontent, promotionele materialen en printproductie aangehaald als voorbeelden. Gecombineerd met het feit dat het een tijdelijke functie is, lijkt het bedoeld te zijn voor Grand Theft Auto 6, dat later dit jaar uitkomt. Tegelijkertijd is het feit dat er nog iemand voor de functie wordt gezocht wel een duidelijk teken dat de promotie niet binnen enkele weken gaat starten - waarschijnlijk pas in de zomer, zoals uitgever Take-Two eerder zelf al aangaf.