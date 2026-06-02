Na een eerste teaser eerder dit jaar is nu de eerste volledige trailer te zien van The End of Oak Street, de nieuwe film van de regisseur van It Follows.

In de film wordt een straat van een Amerikaanse buitenwijk door een onbekende oorzaak afgezonderd van de rest van de wereld. Daardoor gebeuren er steeds vreemdere dingen in de woonwijk. Deze trailer geeft overigens al flink meer weg dan de eerste teaser, dus als je hem wil bekijken, wees dan gewaarschuwd.

De hoofdrollen worden vertolkt door Ewan McGregor (Trainspotting, Star Wars, Fargo) en Anne Hathaway (Interstellar, Batman: The Dark Knight Returns). Samen met twee jeugdige acteurs - Christian Convery en Maisy Stella - vormen ze in de film een gezin die woonachtig is in de woonwijk.