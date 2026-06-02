In de film wordt een straat van een Amerikaanse buitenwijk door een onbekende oorzaak afgezonderd van de rest van de wereld. Daardoor gebeuren er steeds vreemdere dingen in de woonwijk. Deze trailer geeft overigens al flink meer weg dan de eerste teaser, dus als je hem wil bekijken, wees dan gewaarschuwd.
De hoofdrollen worden vertolkt door Ewan McGregor (Trainspotting, Star Wars, Fargo) en Anne Hathaway (Interstellar, Batman: The Dark Knight Returns). Samen met twee jeugdige acteurs - Christian Convery en Maisy Stella - vormen ze in de film een gezin die woonachtig is in de woonwijk.
Verder zitten er nog andere grote namen aan de film verbonden. Bad Robot - het productiebedrijf van J.J. Adams - produceert, en de geprezen componist Michael Giacchino verzorgt de muziek. Regisseur David Robert Mitchell is zoals gezegd vooral bekend van de horrorfilm It Follows, en leverde in 2018 ook Under the Silver Lake af. The End of Oak Street draait vanaf 13 augustus in de bioscoop.