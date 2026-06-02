Dat claimt PC Gamer te hebben vernomen. Zij claimen dit van een bron die dichtbij het project staat te hebben gehoord. Kevin Martens, de voormalige lead designer van Bioware die het origineel heeft ontwikkeld, zou ook betrokken zijn bij het project. PC Gamer meldt daarnaast dat een remake van de eerste Baldur's Gate ook wordt overwogen.
Er bestaan overigens al wel geruime tijd remasters in de vorm van 'Enhanced Editions' voor de eerste twee Baldur's Gate-games. Deze zijn speelbaar op pc en moderne consoles.
De Baldur's Gate-gamefranchise is gebaseerd op het populaire rollenspel Dungeons and Dragons. Met de derde Baldur's Gate-game enkele jaren geleden - ontwikkeld door het Belgische Larian - wist de franchise pas echt door te breken bij het grote publiek. Eerder dit jaar bleek dat HBO samen met The Last of Us-showrunner Craig Mazin aan een tv-serie gebaseerd op de gamefranchise gaat werken.