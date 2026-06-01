Kohei Ikeda, de regisseur van Tekken 8, is vertrokken bij werkgeven Bandai Namco.

Dat kondigde hij aan op social media. Hij gaf daarbij geen reden voor zijn vertrek, maar hij benadrukte dat de Tekken-reeks in goede handen blijft bij de rest van het ontwikkelteam. Ikeda was niet alleen de regisseur van Tekken 8, maar ook van voorganger Tekken 7, en hij heeft bij Bandai Namco ook aan de Soulcalibur-reeks gewerkt.

"Omringd worden door gepassioneerde en enorm getalenteerde mentors en collega's en ons volledig toewijden op gameontwikkeling blijft een van de meest waardevolle ervaringen in mijn leven", zo meldde Ikeda.

Het vertrek van Ikeda valt zwaar bij fans, met name omdat Katsuhiro Harada, de producent van de vechtspellenreeks, eind vorig jaar al zijn vertrek aankondigde. Enkele weken geleden kondigde Harada aan een nieuwe studio te zijn gestart in samenwerking met SNK. Het is niet bekend of Ikeda daar gaat werken, maar fans speculeren daar logischerwijs wel over.