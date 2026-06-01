Asus heeft op de Computex-beurs de ROG Xbox Ally X20 aangekondigd, een nieuwe versie van de vorig jaar verschenen ROG Xbox Ally-pc-handheld. Hij kan straks echter alleen in een bundel met de Asus R1-bril gekocht worden.

Net zoals zijn voorganger moet er niet te zwaar aan de naam getild worden: de handheld is bedoeld voor pc-games, niet games voor Xbox-consoles. Maar aangezien alle Xbox-games ook op pc uitkomen, maakt dat onder de streep niet zoveel uit. Daarbij kan er op Xbox Ally-handhelds de Xbox-modus worden ingeschakeld voor een gestroomlijnde interface gericht op gaming.

De grootste vernieuwing van de ROG Xbox Ally X20 is het scherm. Het IPS-paneel van 7 inch is vervangen voor een 120Hz oled-scherm van 7,4 inch. Ondanks dat de resolutie van games maximaal 1080p blijft, moet dat een stuk betere beeldkwaliteit opleveren.

De X20-versie is ook iets groter en dikker, en hij weegt ongeveer 40 gram zwaarder. De bibliotheekknop is ingewisseld voor een knop waarmee screenshots en filmpjes gemaakt kunnen worden. De vierpuntdruktoets kan ook gedraaid worden, zodat gebruikers kunnen bepalen of deze d-pad vier of acht richtingen heeft.

De X20 zal alleen niet los gekocht kunnen worden. De handheld zal ergens later dit jaar alleen beschikbaar komen in combinatie met de Asus R1-bril. Die bril kost nu 849 dollar, dus hoewel we nog geen prijs voor deze bundel liggen, zal die waarschijnlijk vrij hoog liggen. Zeker gezien de steeds maar stijgende kosten voor geheugen en daardoor ook pc-handhelds, zoals onlangs bij de Steam Deck.