Dat werd tijdens de Computex-beurs aangekondigd. De RX 9070 GRE was zoals gezegd voorheen alleen in China verkrijgbaar, maar zal vanaf morgen dus wereldwijd worden verkocht voor 549 dollar - waarschijnlijk 570 euro.
De Radeon RX 9070 GRE is een zwakkere versie van de RX 9070-videokaart. Er zitten 48 compute-units op de Navi 48-gpu, in plaats van 64 bij de RX 9070. Daarnaast is er 12 GB aan vram in plaats van 12 GB. In de praktijk levert dat ook een lagere kloksnelheid op.
AMD kondigde tijdens de Computex-beurs ook aan dat het bedrijf vanaf deze maand reserveringen aan gaat nemen voor de Ryzen AI Halo-pc. Deze mini-pc gaat 3999 dollar kosten - een prijs in euro's is nog niet bekend - en is uitermate geschikt om AI veelvuldig aan het werk te zetten. De pc bevat een Ryzen AI Max+ 395-processor. AMD gaat ook een versie met de Ryzen AI Max + Pro 495-processor maken, maar daar is verder nog niets over bekend.
Verder liet AMD weten dat het langer doorgaat met het uitbrengen van processors van de AM5-socket. Waar het bedrijf voorheen claimde dat tot en met 2027 te doen, gaat het dat nu tot en met 2029 doen.
Tot slot brengt AMD opnieuw de Ryzen 7 5800X3D uit, nadat deze in 2022 al verscheen. De processor was de eerste die 3D V-Cache ondersteunde, uitermate geschikt voor het afspelen van games. In 2024 ging de 5800X3D uit de verkoop. De versie die vanaf 25 juni in de verkoop gaat is precies hetzelfde en zal rond de 360 euro gaan kosten.