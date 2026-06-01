AMD gaat de Radeon RX 9070 GRE vanaf morgen wereldwijd verkopen, nadat de videokaart in eerste instantie alleen in China te koop was.

Dat werd tijdens de Computex-beurs aangekondigd. De RX 9070 GRE was zoals gezegd voorheen alleen in China verkrijgbaar, maar zal vanaf morgen dus wereldwijd worden verkocht voor 549 dollar - waarschijnlijk 570 euro.

De Radeon RX 9070 GRE is een zwakkere versie van de RX 9070-videokaart. Er zitten 48 compute-units op de Navi 48-gpu, in plaats van 64 bij de RX 9070. Daarnaast is er 12 GB aan vram in plaats van 12 GB. In de praktijk levert dat ook een lagere kloksnelheid op.

AMD kondigde tijdens de Computex-beurs ook aan dat het bedrijf vanaf deze maand reserveringen aan gaat nemen voor de Ryzen AI Halo-pc. Deze mini-pc gaat 3999 dollar kosten - een prijs in euro's is nog niet bekend - en is uitermate geschikt om AI veelvuldig aan het werk te zetten. De pc bevat een Ryzen AI Max+ 395-processor. AMD gaat ook een versie met de Ryzen AI Max + Pro 495-processor maken, maar daar is verder nog niets over bekend.

Verder liet AMD weten dat het langer doorgaat met het uitbrengen van processors van de AM5-socket. Waar het bedrijf voorheen claimde dat tot en met 2027 te doen, gaat het dat nu tot en met 2029 doen.