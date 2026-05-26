IO Interactive heeft de eerste dertien minuten van het aankomende James Bond-spel 007 First Light online gepubliceerd.

Dit deed het bedrijf nadat iemand de eerste missie van de game op YouTube deelde. Daarop heeft de ontwikkelaar besloten deze eerste missie zelf maar te delen. Logischerwijs bevat de video dan ook spoilers, maar het is tegelijkertijd ook een goede manier voor mensen om er achter te komen of het spel wat voor hen is.

007 First Light is een James Bond-game van IO Interactive – de ontwikkelaar van de Hitman-spellen. Het gaat om een origineverhaal rondom de beroemde Britse geheim agent, en de game laat spelers dan ook een Bond besturen die nog de fijne kneepjes van het vak leert. Verder moet 007 First Light de gebruikelijke actie die men van James Bond kent bevatten, waaronder auto-achtervolgingen en infiltratieactie.