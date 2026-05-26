Weber en Boretti: twee grote barbecuemerken, twee karakters. Weber is de degelijke vakman die al decennia hetzelfde principe verfijnt en daar heel goed in is geworden: controle over vuur, lucht en warmte. Boretti is de buur met de mooie tuin, die vindt dat een barbecue ook iets mag uitstralen voordat je hem aansteekt en zorgt voor een Italiaanse buitenkeukensfeer. Beide merken leveren kwaliteit, maar ze spreken een ander type kok aan. De vraag is dus niet welk merk beter is, maar welk merk beter bij jouw BBQ-stijl past.

Wat Weber en Boretti gemeen hebben

Net zoals je mooiweerfietsers hebt en mensen die door weer en wind op de pedalen stappen, zo heb je ook verschillende typen barbecueërs. Weber en Boretti richten zich allebei op de echte grillmasters: mensen die regelmatig de barbecue aansteken. Haal jij de BBQ alleen maar tevoorschijn als het echt hoogzomer is, dan kun je beter kijken naar andere merken die goedkoper zijn.

Bij zowel Weber als Boretti kun je terecht voor een breed assortiment. Weber heeft houtskoolbarbecues, gasbarbecues en elektrische modellen, van de klassieke kogelbarbecue tot compacte barbecues voor balkon of kleine tuin. Boretti valt vooral op met ruime gasbarbecues, robuuste houtskoolmodellen, kamado's en hybride barbecues waarop je zowel met gas als met houtskool kunt koken. Natuurlijk kun je daar gewoon hamburgers of worstjes op grillen, maar met dit soort barbecues kun je veel meer: van indirect barbecueën met verschillende warmtezones tot langzaam garen op lage temperatuur – kom er maar in, pulled pork!

Doordat beide merken heel goed verkrijgbaar zijn, kun je makkelijk vergelijken en kijken welk merk het meest aansluit bij wat je verwacht van een barbecue. Het gaat dan om zaken als grilloppervlak, aantal branders, materiaal, garantie en beschikbare accessoires. Die accessoires lijken misschien bijzaak, maar een barbecue koop je niet alleen voor de eerste zomer. Roosters, branders, hoezen en andere extra's kunnen ervoor zorgen dat je echt jarenlang plezier van je BBQ kunt hebben.

Tot slot, ook niet onbelangrijk: ook de service is bij beide merken op orde. Garantieafhandeling en klantenservice zijn goed, al verschillen de voorwaarden per model en per merk.

Waar Weber sterk in is

Meer dan zeventig jaar geleden bedacht Weber de kogelbarbecue met deksel, een ontwerp dat barbecueën fundamenteel zou veranderen. Niet omdat deze barbecue er door zijn deksel zo anders uitzag dan zijn voorgangers, maar vooral door wat je als barbecueër kon dankzij dat deksel. Voor het eerst had je als griller echt controle. Je kon de luchtstroom sturen, de warmte beter in de barbecue houden en vlees rustig indirect garen in plaats van het direct boven de kolen te bakken.

Dat ontwerp met deksel vormt nog steeds de basis van hun filosofie. Bij de houtskoolbarbecues stuur je op lucht, vuur en warmteverdeling. Bij de gasbarbecues doe je hetzelfde, maar dan met knoppen. De Spirit-serie is een instapmodel voor wie serieus wil beginnen met barbecueën op gas. Heb je de smaak te pakken (padoem patsss), dan kun je overstappen op de Genesis: barbecues met meer grilloppervlak, meer branders en meer mogelijkheden voor indirect grillen.

Bij die gasbarbecues zit nog een detail dat het verschil maakt: de Flavorizer Bars. Deze metalen profielen boven de branders vangen druipend vet op en laten het deels verdampen. Daardoor krijg je minder opflakkerende vlammen en een gelijkmatiger warmteverdeling, maar ook die herkenbare grillsmaak die je bij gasbarbecues doorgaans mist.

Ook sterk van Weber: onderdelen zijn vaak nog jaren na aankoop beschikbaar. Roosters, branders, ontstekingen, je kunt ze gewoon vervangen en hoeft dus niet de hele barbecue bij het grof vuil te zetten. zonder de hele barbecue weg te gooien. Bij de houtskoolmodellen geeft Weber bovendien tien jaar garantie op ketel en deksel tegen doorroesten en doorbranden, al verschillen de voorwaarden per model. Wie een barbecue zoekt om lang mee te doen, zit bij Weber goed.

Waar Boretti mee scoort

Boretti onderscheidt zich op design en veelzijdigheid. Koken, samen eten en buiten leven: het merk staat bijna synoniem voor de Italiaanse levensstijl. Het is overigens, ondanks de Italiaanse naam, een Nederlands bedrijf – maar dat terzijde.

De barbecues van Boretti, waaronder de Maggiore, de Robusto en de Vittoria, hebben de uitstraling van een buitenkeuken: robuust en ruim bemeten. Je hoeft ze na gebruik dus niet uit het zicht te moffelen: het is juist iets in je tuin om trots op te zijn.

Naast gas- en houtskoolbarbecues heeft Boretti ook een hybride barbecue in zijn assortiment – en dat is een segment waarin Weber eigenlijk niet actief is. Of je nu op houtskool of gas wilt grillen: op de Boretti Ibrido kan het allebei.

Wel is het bij Boretti slim om per model goed naar de garantie en beschikbaarheid van losse onderdelen te kijken. Voor outdoorproducten noemt Boretti standaard 2 jaar garantie. Voor sommige lijnen, zoals de Ceramica-kamado's, gelden langere garanties op specifieke keramische onderdelen, maar dat geldt niet automatisch voor alle barbecues. Voor alle duidelijkheid: dat het garantiebeleid wat minder ruim lijkt te zijn dan bij concurrent Weber betekent niet dat Boretti automatisch minder interessant is. Maar kom je er bij je keuze echt niet uit, dan kan dit wel een doorslaggevende factor zijn.

Welk merk is duurder: Boretti of Weber?

Het is heel lastig om te zeggen welk merk duurder of juist goedkoper is. Het is niet zo dat een van beide merken met ál zijn barbecues goedkoper is. Heel grofweg kun je zeggen dat Weber goedkoper is bij kleine houtskoolbarbecues, bij tweepits gasbarbecues en ietsje goedkoper bij kamado's. Boretti is juist weer wat goedkoper bij grotere gasbarbecues. Zoek je een klein model voor op het balkon? Daarmee ontlopen de merken elkaar in prijs nauwelijks, al zit er wel een verschil in wat je krijgt: een elektrische Weber of een gasbarbecue van Boretti.

Weber of Boretti: wat past het best bij jou?

Weber is de logische keuze als je barbecueën serieus neemt, hecht aan bewezen technologie en een BBQ wilt die generaties meegaat. De Weber Q is een goede optie voor wie een niet al te grote gasbarbecue zoekt, maar niet wil inleveren op kwaliteit. Wie juist wél houtskool wil, kiest natuurlijk voor een van de uitvoeringen van de iconische kogelbarbecue.

Boretti is interessanter als design voor jou meeweegt. De barbecues zijn herkenbaar aan zwarte poedercoating, roestvrijstalen details en gietijzeren roosters, en zien er eerder uit als een buitenkeuken dan als een traditionele barbecue. De grotere modellen hebben veel grilloppervlak, voor als je veel eters krijgt. Ook zijn ze vaak voorzien van allerlei extra's. Zo heeft de Boretti Carbone bijvoorbeeld een opbergruime, warmhoudrek, flesopener, uitneembare aslade en een geïntegreerde thermometer.

Je ziet: welk merk het beste bij jou past, hangt van veel factoren af. Maar één ding weten we zeker: ook voor jou is er een ideale barbecue!

