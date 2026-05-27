Haal nog meer uit Windows 11 en maak gebruik van widgets, waarmee je slimme functies aan het besturingssysteem toevoegt via handige en compacte apps. Hoe ga je ermee aan de slag, welke widgets zijn de moeite waard en hoe zet je ze naar je hand?

Widgets openen

Je kunt de widgets in Windows 11 op verschillende manieren openen. Uiterst links op de Windows-taakbalk vind je de knop voor de widgets: klik hierop om het paneel te openen. Je herkent de knop aan de weersinformatie die erop wordt getoond. Klik vervolgens linksboven in het menu op Widgets. In plaats daarvan kun je ook de toetscombinatie Windows-toets+W gebruiken. Klik op het plusteken om nieuwe widgets toe te voegen. Er opent een nieuw venster, waarin je de beschikbare widgets ziet. Klik links op een widget om meer informatie te zien. Wil je een widget proberen, dan klik je op Widget toevoegen. Je kunt de widgets op elk moment uitschakelen: klik met de rechtermuisknop op de Windows-taakbalk en kies Taakbalkinstellingen. In de sectie Taakbalkitems zet je het schuifje op Uit bij Widgets.

De eerste keer dat je het widgetpaneel opent, is het gevuld met widgets die je mogelijk niet handig vindt. Maak daarom eerst het paneel leeg, zodat je het kunt vullen met widgets waar je achter staat. Klik op de drie puntjes en kies Verwijderen bij elke widget die je niet wilt.

In Windows 11 worden widgets in een apart paneel getoond.

Widgets op het vergrendelingsscherm

Relatief kort geleden is de functionaliteit van de widgets uitgebreid in Windows. Je kunt nu ook widgets plaatsen op het Windows-vergrendelingsscherm. Dat is handig, bijvoorbeeld als je snel de weersvoorspelling of het nieuws wilt zien nog voordat je de computer hebt ontgrendeld. Open de Windows-instellingen (gebruik Windows-toets+I) en kies Persoonlijke instellingen, Vergrendelingsscherm. Zet de schuif op Aan bij Widgets. Klap de sectie uit om de huidige widgets te zien en nieuwe widgets toe te voegen. Klik op Widget toevoegen. Afhankelijk van de grootte van het scherm kun je drie tot vier widgets naast elkaar tonen op het vergrendelingsscherm.

Je kunt widgets nu ook op het vergrendelingsscherm tonen.

Widgets aanpassen

Rechtsboven in elk widgetvenster vind je de knop Meer opties, herkenbaar aan de drie puntjes. Via dit onderdeel zet je de widgets verder naar je hand. Allereerst kun je de grootte van de widget aanpassen en kiezen tussen Groot, Medium en Klein. Het gaat hierbij vaak niet alleen om het formaat, maar ook om de functionaliteit. Sommige widgets geven meer informatie als je ze op een groter formaat instelt. Een goed voorbeeld hiervan is het weer. Bij een grotere weergave verschijnt een voorspelling voor meerdere dagen. Bovendien kun je de positie van de widget aanpassen via de optie Widget verplaatsen. Kies vervolgens of je het paneel omhoog, omlaag of juist naar links of rechts wilt verplaatsen. Je kunt widgets ook oppakken met de muis en verslepen naar de gewenste nieuwe positie. Ben je uitgekeken op de widget, dan haal je deze weg via Verwijderen.

Een groot deel van de widgets moet je zelf aanpassen en voorzien van extra informatie, bijvoorbeeld met de juiste locatie voor het weer of de informatie die je wilt volgen (bijvoorbeeld de juiste aandelen bij de aandelentracker). Klik op de drie puntjes en kies Widget aanpassen. Er opent een nieuw venster waarin je de instellingen kunt aanpassen, zoals eenheden en locaties.

Maak de widget groter, zodat je meer informatie te zien krijgt.

Alleen bij klik Standaard opent het venster met widgets direct als je met de muisaanwijzer over de knop beweegt. Stel je dat niet op prijs, dan kun je aangeven dat de widgets alleen mogen verschijnen als je expliciet klikt op de knop. Open het widgetvenster en kies Instellingen (herkenbaar aan het tandwiel). Zet de schuif op Uit bij Openen bij aanwijzen.

Meer widgets zoeken

Je hoeft geen genoegen te nemen met de standaardlijst met widgets. Er zijn ook andere widgets beschikbaar die je via de Microsoft Store binnenhaalt. Klik in het eerdergenoemde venster linksonder op Meer widgets zoeken. De Microsoft Store opent met aanvullende widgets. De in dit artikel besproken widgets zijn afkomstig van de ingebouwde lijst en van de Microsoft Store.

Extra ingebouwde widgets toevoegen aan de collectie.

Copilot-widget

Gebruik je AI, dan is de widget van Copilot het bekijken waard. Eerlijk is eerlijk: op het moment van schrijven is de functionaliteit nog beperkt. Je kunt de widget gebruiken voor het genereren van afbeeldingen. Voor andere AI-taken ben je alsnog aangewezen op de Copilot-app. Klik je op de prompt om deze uit te voeren, dan opent de Copilot-app voor het eigenlijke werk. Windows 11 heeft ook de widget M365 Copilot. Die stelt teleur en is in de praktijk niet meer dan een veredelde banner die je na een klik meteen doorstuurt naar de losse M365 Copilot-app. Bespaar jezelf het toevoegen ervan.

Fotocollage maken met de widget Foto's

De widget Foto's maakt een fotocollage van momenten uit het verleden. Klik op een foto om de volledige set te tonen in een browservenster. Je leest hoeveel foto's in die periode zijn gemaakt en kunt de volledige collectie zien via de koppeling Alle weergeven.

Widget voor activiteiten en evenementen in de buurt

De widget Gebeurtenissen bij jou in de buurt geeft een agenda van activiteiten en evenementen die in de omgeving plaatsvinden. Klik op Meer evenementen weergeven om de complete agenda te bekijken. Die informatie verschijnt in een browservenster. Helaas kun je bij de widget niet zelf een (extra) locatie opgeven. De widget bepaalt zelf de locatie op basis van het ip-adres.

Gebeurtenissen bij jou in de buurt zie je in deze widget.

Telefoonkoppeling: gezondheid en meldingen

De widget Telefoonkoppeling is een van de meest uitgebreide widgets. De widget geeft kerninformatie over je gekoppelde telefoon weer. Zo lees je het batterijniveau van het toestel af, maar zie je ook een handig overzicht van alle meldingen van het toestel. Denk aan WhatsApp-berichten, e-mail en gemiste oproepen. Worden de meldingen niet bijgewerkt? Klik op de knop Bijwerken bovenin om de lijst te vernieuwen. Bij een groot aantal meldingen kun je de lijst in één keer opschonen via Alles wissen.

Handig: direct de belangrijkste informatie van de telefoon.

Video's bewerken met Clipchamp

Helaas moeten we het al enige tijd stellen zonder het eenvoudige Windows Movie Maker, maar je kunt Clipchamp gebruiken als modern alternatief voor het snel maken van video's. Kenmerkend voor deze video-editor is de mogelijkheid om zelfgemaakte video's vanaf verschillende apparaten te bewerken: het materiaal wordt opgeslagen op OneDrive en de editor zelf werkt via de browser. Vooral de laatste maanden is de app uitgebreid met nieuwe functies. In Clipchamp kun je AI gebruiken om je video's te maken of uit te breiden. Een goed voorbeeld hiervan is de mogelijkheid om een automatisch gegenereerde voice-over aan het materiaal toe te voegen. Ook kun je een automatische montage maken met je eigen materiaal: Clipchamp gebruikt AI voor het opzetten van een tijdlijn. Via de widget kun je snel een schermopname starten en een nieuwe video maken.

Zelf aanpassen: widget Weer

De widget Weer is een goed voorbeeld van een widget die je zelf nog aanpast om er het meeste plezier van te hebben. Klik op de drie puntjes en kies Widget aanpassen. Bij Locatie bewerken kun je de locatie voor de voorspelling aanpassen. Klik op Meer locaties om de volledige lijst te zien. De widget geeft je beknopte informatie over de situatie. Wil je meer zien, dan klik je op Volledig weerbericht. Bovendien kun je de weersinformatie uitbreiden door de widget groter te maken. Klik op de drie puntjes en kies Groot.

Kies bij de widget Weer voor het grootste formaat, zodat je de meeste informatie ziet.

Aandelen in de gaten houden met Volglijst

Wil je op de hoogte blijven van aandelenkoersen, dan kun je hiervoor Volglijst gebruiken. Voeg de widget toe en klik op Volglijstverplaatsingen bewerken. Er opent een website waarin je de aandelen opgeeft die je wilt volgen. Geef de lijst een naam bij Naam van nieuwe volglijst en gebruik het zoekvak eronder om de aandelen te vinden. Tevreden met de selectie? Klik op Opslaan. Ook bij deze widget is het de moeite waard om de standaardgrootte aan te passen naar Groot, zodat je in één oogopslag meer informatie ziet. Naast de eigen aandelenlijsten maakt de widget ook een eigen volglijst met aandelen, die onderin de widget wordt getoond en als volgsuggesties wordt gepresenteerd.

Altijd de juiste tijd met AtomicClock with NTP Time

Uitgekeken op de standaardklok in de taakbalk? De widget AtomicClock geeft je de tijd weer en gebruikt NTP-servers om te synchroniseren. Open het tabblad Instellingen. Hier bepaal je hoe de tijd moet worden getoond en kies je tussen verschillende wijzerplaten en wijzers. Gebruik je de digitale weergave, dan kun je bij Seconden weergave aangeven met hoeveel decimalen je wilt werken. Het lettertype voor die weergave kun je bovendien aanpassen bij Lettertypen. In de rechterkolom kun je aanvullende instellingen voor de klok opgeven, bijvoorbeeld of je zowel een analoge als digitale klok wilt zien. Ook kun je de klok een ouderwets tikgeluid laten maken (via de optie Akoestisch tikken). Wil je meer dan alleen de tijd zien, dan kies je ook Toon weekdag en Toon datum. De tijdinformatie wordt opgehaald via een tijdserver. Een overzicht hiervan vind je onder Tijdserver. Via de plusknop ernaast kun je eigen tijdservers opgeven.

Recent Files: shortlist van pas geopende bestanden

De widget Recent Files is interessant als je prijs stelt op een opgeruimde werkomgeving en snel toegang wilt tot bestanden waarmee je onlangs hebt gewerkt. Recent Files houdt bij welke bestanden je onlangs hebt geopend en plaatst deze in een 'shortlist' die je via de widget kunt openen. Bovenaan vind je een zoekvak waarmee je in de lijst kunt zoeken via bestandsnaam of bestandsextensie. Recent Files is hiermee een interessant alternatief voor het – vaak overvolle – startmenu. Voor de widget betaal je een relatief kleine vergoeding aan de makers (1,39 euro).

Recent Files vervangt het startmenu.

Uren bijhouden? Daar is de widget Working Hours voor

Voor het bijhouden van je uren (bijvoorbeeld voor werk of hobby) kun je gebruikmaken van Working Hours. De widget geeft je een overzicht van de taken en je start de taak door op de Play-knop te klikken. Tussentijds kun je onderbreken via de Pauze-knop en na afloop klik je op Stop om de uren af te ronden. In het hoofdvenster stel je de taken in. Kies Taken, Nieuwe taak maken. Bestaande taken waaraan je al hebt gewerkt, vind je onder Tijdregistratie. Working Hours heeft ook een ingebouwde Pomodoro-timer (onder Focus sessies), die je kunt gebruiken om gestructureerd in sprints te werken. De normale versie is gratis. Ben je tevreden over de functionaliteit, dan kun je de Pro-versie kiezen (15,99 euro). Deze bevat geen advertenties en maakt gebruik van de cloud, zodat je op meerdere apparaten de tijden kunt bijhouden.

Tijdregistratie gaat ook prima via een widget.

Nieuwsfeed aanpassen

Het widgetpaneel kent ook een tweede sectie: Ontdekken. Op dit paneel vind je verschillende nieuwsfeeds en kun je widgets plaatsen, zoals de weersvoorspelling. De feeds zijn niet aangepast aan je persoonlijke voorkeuren, dus neem even de tijd om ook dit paneel bruikbaar te maken. Klik bij een nieuwsblok rechtsboven op de knop Meer weergeven en kies Interesses beheren. Bij Interesses ontdekken klik je op de plustekens bij de onderwerpen die je wilt opnemen in de feed. Blader daarna naar beneden voor de sectie Persoonlijke voorkeuren voor widgets. Hier vind je een lijst met widgets die je op het paneel kunt opnemen. Zet de schuif op Aan bij de widgets die je wilt toevoegen. Standaard blokkeert Windows eventuele meldingen van widgets, tenzij je dit inschakelt. Onderaan hetzelfde venster zet je de schuif op Aan bij Meldingen ontvangen.