Solvinity, het Nederlandse bedrijf dat DigiD host, mag door het ministerie van Economische Zaken niet overgenomen worden door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl.

Dit op basis van een conclusie van het Bureau Toetsing Investeringen. Zij gaven het advies van staatssecretaris Willemijn Aerdts van Economie om de overname te verbieden, zodat de VS geen te grote zeggenschap in de telecominfrastructuur van Nederland kan krijgen.

De vrees bestaat namelijk dat de Amerikaanse overheid inzage krijgt in persoonsgegevens van Nederlanders, en overheidsdiensten kan stilleggen. De staatssecretaris heeft dit advies van Bureau Toetsing Investeringen nu overgenomen.

Er wordt al maanden gediscussieerd over de situatie rondom Solvinity. Het Amerikaanse Kyndryl wil dit Nederlandse cloudbedrijf namelijk overnemen. Daar gaf Autoriteit Consument & Markt eerder dit jaar al akkoord voor. Om dit tegen te gaan werd er in de Tweede Kamer gesproken om het contract met DigiD niet meer te verlengen. Onlangs bleek echter dat die discussies geen nut hadden, omdat het kabinet de verlenging van twee jaar eind maart al had toegezegd.