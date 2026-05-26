Sony heeft vandaag niet alleen de PlayStation Plus Essential-games van juni, maar ook de data en informatie van de Days of Plays aangekondigd.

Dat deed het bedrijf via PlayStation Blog. Om met de PlayStation Plus Essential-games van juni te beginnen, gaat het om deze spellen:

Grounded: Fully Yoked Edition (PS5, PS4) - In deze multiplayergame worden spelers tot de grootte van insecten gekrompen, en moet men vervolgens zien te overleven in een achtertuin. Alleen of samen met drie vrienden worden er materialen verzameld om een schuilplaats te kunnen bouwen, en wapens om jezelf te verdedigen tegen allerlei monsterlijke insecten die in de tuin krioelen.

Nickelodeon All Star Brawl 2 (PS5, PS4) - In dit vervolg op de Smash Bros.-achtige fighter kunnen spelers weer knokken met allerlei bekende personages uit de stal van Nickelodeon. Denk aan Spongebob Squarepants, Jimmy Neutron en de Teenage Mutant Ninja Turtles. Naast een singleplayermodus kan er natuurlijk ook online tegen andere spelers gevochten worden.

Warhammer 40,000: Darktide (PS5) - Deze brute shooter laat je in het Warhammer-universum knallen tegen talloze vijanden. Daarbij ligt de focus op coöperatieve actie met z'n vieren, waarbij je verschillende klassen kunt kiezen en natuurlijk je Chainsword kan inzetten. De game is gemaakt door de ontwikkelaar achter de geprezen Vermintide-subserie.

De bovenstaande games zijn vanaf 2 juni te claimen voor alle PlayStation Plus-leden. Zoals altijd blijven de games wanneer ze eenmaal geclaimd zijn altijd speelbaar, zolang men een PS Plus-abonnement heeft. Daarnaast zal een van de Essential-games van juni - namelijk EA Sports FC 26 - iets langer dan normaal te claimen zijn, namelijk tot en met 16 juni.

Tot slot werd gemeld dat Destiny 2: Legacy Collection vanaf 9 juni beschikbaar komt in de gamecatalogus voor alle PS Plus Extra- en Premium-leden. De rest van de line-up wordt volgende maand onthuld.

Days of Play

Dan zijn er nog de jaarlijkse Days of Play, die dit jaar op 27 mei van start gaan en tot en met 10 juni lopen. Daarbij kunnen mensen weer kortingen op PlayStation-games en accessoires verwachten, alsmede online toernooien voor verschillende spellen.

Wat de kortingen betreft zullen er honderden games met kortingen aangeboden worden in de PlayStation Store, al is op moment van schrijven nog niet bekend om welke games het gaat. Als voorbeelden werden in ieder geval Ghost of Yotei, Helldivers 2, Death Stranding 2 en The Last of Us: Part 2 Remastered genoemd.

Via de PlayStation Direct-winkel zullen ook diverse accessoires met kortingen weggegeven worden, al zijn de europrijzen op dit moment nog niet bekend. Duidelijk is wel dat bijvoorbeeld de PlayStation VR2 in de VS met 100 dollar korting wordt verkocht, en de DualSense Edge-controller ook met 20 dollar wordt verkocht. PlayStation Plus-leden kunnen ook nog eens vijf procent korting krijgen op hun PS5-hardware- en accessoiresaankopen via de PlayStation Direct-winkel. Daarbij kan er tot maximaal 33 procent worden bespaard op een jaarabonnement op PlayStation Plus, en tevens 33 procent op het upgraden van een Essential- of Extra-abonnement naar Premium.

Ook komen er diverse exclusieve dlc-pakketten beschikbaar voor alle PS Plus-leden, waaronder een Icons Player Pack voor EA Sports FC 26, een Null Tempest Digital Bundle voor Marathon en een War of Thanks: Heat PlayStation Plus Pack.

Van 27 mei tot en met 10 juni komen er voor Premium-leden ook diverse game trials beschikbaar, voor games als Clair Obscur: Expedition 33, Baby Steps en Lumines Arise. De volledige line-up volgt later.

Breid je geheugen uit met de Samsung 990 Pro Heatsink