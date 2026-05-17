Heyo, daar zijn we weer! Er was even een kleine pauze, iets met druk zijn en elfje spelen op Elfia. Maar we zijn weer terug, en er is veel om te bespreken met onder andere de ontwikkelingen rondom GTA 6 deze week. Ik zet even koffie, maar daar merk jij niets van.

Het laat mij wel afvragen: hoe drink jij je koffie? Wanneer? Suiker? Melk? Wat heeft de voorkeur?

De invloed die GTA 6 op mensen heeft is bizar

Deze week stond de redactie op scherp. Het is namelijk een tijdperk van investeerdersbijeenkomsten, en ook die van Take-Two, het moederbedrijf van GTA-ontwikkelaar Rockstar Games staat op de planning. Als je dan je waarde een boost wil geven, is een nieuwe trailer uitbrengen voor wat waarschijnlijk de grootste entertainment-release ooit gaat worden, geen gek idee.

Nu heb ik een controversiële mening: ik hoef niet echt meer van GTA 6 te zien. Zeker niet nu. En ik snap niet geheel waarom iedereen in zo'n angstige staat leeft wanneer het aankomt op deze game. Iedere maand dat er geen nieuwe trailer dropt vrezen mensen meer dat er weer een uitstel aankomt, maar kom op: GTA 6 komt op 19 november uit. Nog een half jaar te gaan, en laten we heel eerlijk zijn: Rockstar hoeft de marketing nog helemaal niet te beginnen. Dat doen wij al voor ze. Het is een soort cirkel, al het nieuws rondom GTA 6 is belangrijk, ook geruchten, dus Rockstar hoeft eigenlijk helemaal niets naar buiten te brengen. Speculatie van de community en berichtgeving van geruchten schiet toch alle kanten op, en qua marketing kost dat geen rooie cent.

Iedereen weet dat GTA 6 eind dit jaar uitkomt. En als ze daar twijfels bij hebben, en dat uitspreken, houden ze de game nog altijd levend. Rockstar zit gewoon in een zeer luxueuze positie: ze kunnen beginnen met de marketing wanneer ze maar willen, en ze kunnen het best veroorloven nog even te wachten. Wat ze ook doen: GTA 6 gaat records verbreken. Een community die zichzelf ervan overtuigt dat er "nu ECHT" een trailer uit gaat komen omdat de stand van de maan net zoveel kraters laat zien als kogels in een autodeur op de key-art zorgt daar wel voor.

De crux van mijn verbazing ligt eigenlijk in het feit dat hoewel GTA 6 zonder twijfel de grootste entertainment-release aller tijden gaat worden, de drang naar meer informatie het bijna laat lijken alsof mensen er eigenlijk geen vertrouwen in hebben. Ik geloof het wel, Rockstar heeft vrijwel nooit teleurgesteld, dus ik verwacht niets anders dan een prachtige, ongeëvenaard immersieve ervaring. En ik kan ook niet wachten om dat op eigen houtje te gaan ontdekken. Ik heb geen nieuwe trailer nodig waarin ik condensatiedruppels op een glas bier te tellen om vertrouwen te krijgen in het spel.

Aan iedereen die naar 19 november toeleeft: ik juich je toe. Fiks die dagen vrij alvast, pre-order die pizza: helemaal prachtig, en waarschijnlijk doe ik lekker met je mee. Maar in de tussentijd zijn er nog zoveel games om te spelen en nieuwe ervaringen om te beleven. GTA 6 komt wel.

Marvel zet in op horror met Midnight-label, en maakt een nieuwe strategie duidelijk

Marvel gaat vanaf augustus van dit jaar door horror-geïnspireerde comics uitgeven onder het Midnight-label, waarin bekende superhelden op een meer duistere manier worden neergezet. Dat heeft het bedrijf eerder deze week bekendgemaakt, alsmede de eerste personages die op een andere manier worden neergezet in dit Midnight-universum.

Zo beginnen we in augustus met een nieuwe take op de X-Men, namelijk één vol bloedzuigende vampieren. Volgens de beschrijving broeit er een oorlog tussen vampieren en de Mutant Empyres in New York, en is het 'zwaard van Damocles' het enige object dat de vrede nog een beetje waarborgt.

Daarbij zijn er Midnight Fantastic Four, wat zich meer op kosmische horror gaat richten nadat een obsessieve wetenschapper te diep graaft in de geheimen van het universum, en gaat Midnight Spider-Man over een Peter Parker die getransformeerd wordt in een hybride spinnemens, en het opneemt tegen de Oscorp Corporation die dat veroorzaakt heeft. Deze eerste nummers komen respectievelijk in september en oktober uit.

Schrijver Jonathan Hickman is in de pen geklommen om Midnight X-Men te schrijven, en als je een beetje in de Marvel Comics-wereld gedoken bent ken je zijn naam waarschijnlijk wel. Hij is de man die de opbouw naar en de Secret Wars zelf heeft geschreven - iets dat eind dit jaar verfilmd wordt in Avengers: Doomsday - en één van de voornaamste 'architecten' bij Marvel Comics. Na Secret Wars kreeg hij de sleutels van X-Men in handen en veranderde hij de status quo van het team op ingrijpende wijze, en in recentere jaren stond hij aan het roer van het nieuwe Ultimate Universe en de kosmische Imperial-verhaallijn.

De logische aanname met de aankondiging van Midnight is dat dit Marvels antwoord op DC's Absolute-universum is. Dat is ook een grauwere take op bekende superhelden - bijvoorbeeld Batman, een van de meest succesvolle interpretaties van het personage - maar de aanpak van Marvel verschilt behoorlijk. Waar Absolute één universum is dat praktisch oneindig lang door kan gaan, zijn de alternatieve universa van Marvel tegenwoordig eerder ingestoken met een begin, midden en einde in het achterhoofd. Neem de nieuwe Ultimate Universe bijvoorbeeld, waarvan de Endgame-reeks nu het einde van verhalen in dat universum betekent.

Imperial was iets anders in opzet. Daar was het aan Hickman om een status quo op te bouwen in de kosmische kant van het Marvel-universum, zodat andere schrijvers daar nieuwe verhalen aan op konden hangen. Als ik moest gokken zou ik zeggen dat Midnight meer de kant van Ultimate op gaat. Twee á drie jaar aan verhalen, waar Marvel uiteindelijk een strik omheen doet om vervolgens als één losstaand verhaal te verkopen. Goeie zaak als je het mij vraagt. Je krijgt zowel unieke verhalen met bekende personages, en het blijft toegankelijk voor nieuwe lezers die geen decennia aan continuïteit hoeven te kennen.

Flitsronde

Er is geen traditionele verhaalmodus aanwezig in Marvel Tokon: Fighting Souls , zo blijkt. In plaats daarvan is het verhaal een - volgens ontwikkelaar Arc System Works - tien uur duren motion comic, met voice-acting. Nu verduidelijkte de ontwikkelaar vervolgens dat je tussendoor wel 'thematisch gerelateerde' gevechten aan zou gaan. Met comic-prijzen dezer dagen is dat voor 65 dubloenen nog een redelijke prijs ook.

, zo blijkt. In plaats daarvan is het verhaal een - volgens ontwikkelaar Arc System Works - tien uur duren motion comic, met voice-acting. Nu verduidelijkte de ontwikkelaar vervolgens dat je tussendoor wel 'thematisch gerelateerde' gevechten aan zou gaan. Met comic-prijzen dezer dagen is dat voor 65 dubloenen nog een redelijke prijs ook. Er zijn previews geland van The Sinking City 2. "Ja, en?" denk je dan misschien, maar de eerste game was ondanks de ruwe randjes écht een leuk Lovecraftian mysterie. Met dit tweede deel speelt ontwikkelaar Frogwares echter meer in op survival horror dan het detective spelen , dus ik ben benieuwd naar hoe dat uitpakt.

, dus ik ben benieuwd naar hoe dat uitpakt. De beat 'em up roguelike Absolum ondersteunt sinds deze week crossplay tussen alle platformen. Deze staat nog altijd op m'n lijstje, dus misschien trommel ik wat mensen op om 'm mee te spelen.

De Switch 2 wordt net als alles in het leven duurder, maar Nintendo-ceo Shuntaro Furukawa zegt een " robuuste software-lineup " te ontwikkelen die waarde biedt voor eigenaars van de console. We shall see.

" te ontwikkelen die waarde biedt voor eigenaars van de console. We shall see. Persona 4 Revival werd aangekondigd met de meest 'whatever' teaser die ik ooit heb gezien, maar na de fantastische remake van het derde deel heb ik 'm nodig in mijn aderen. Volgens nieuwe geruchten moeten we echter even wachten tot februari 2027 .

. Marathon krijgt in seizoen 2 een experimentele PvE-modus. Erg Stop Killing Games-vriendelijk, dus nu maar hopen dat Bungie deze titel niet hoeft te killen.