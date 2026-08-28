Sony en ontwikkelaar Insomniac Games hebben een nieuwe trailer van Marvel's Wolverine uitgebracht, waarin diverse features die de aankomende PlayStation 5-game rijk is centraal staan.

Zo worden de gevechten uitgelicht, waarbij agressieve momentum belangrijk is. Spelers worden gemotiveerd om dichtbij hun vijand te komen en je klauwen, benen en allerlei moves te gebruiken. Daarbij leert men nieuwe technieken en zelfs 'Special Techniques' zoals de Tornado Spin. Spelers kunnen ook Rage verzamelen. Deze adrenaline kan helpen om nog gewelddadiger om je heen te slaan, of juist weer wat levensenergie erbij te krijgen.

Ook wordt het verhaal uitgelicht. Logan - oftewel Wolverine - zal allerlei plekken ter wereld bezoeken tijdens dit verhaal. Samen met Jean Grey en leden van Team X moet hij het opnemen tegen Bolivar Trask, die mutanten wil uitroeien. Naast het hoofdverhaal komen spelers ook zogeheten Nightmare Doors tegen, met daarin allerlei uitdagingen gerelateerd aan vechten en jezelf voortbewegen.

De game bevat op release meteen New Game Plus met een hogere levelcap en exclusieve technieken om te leren, de mogelijkheid om specifieke missies te herspelen, scores te verbeteren in de Nightmare Challenges en een fotomodus. Zoals eerder gemeld kunnen spelers ook het geweld naar beneden schroeven.

Over Marvel's Wolverine

Marvel's Wolverine laat spelers in de huid kruipen van Logan, die in de verschillende films de laatste jaren wordt gespeeld door Hugh Jackman. In deze game kruipt Liam McIntyre (Spartacus) in de rol.

Logan gaat in dit spel gebukt onder geheugenverlies, terwijl hij steeds meer van zijn verleden opgraaft. Je bezoekt diverse gebieden, waaronder Japan, de stad Madripoor en de Canadese wildernis. Zoals gezegd is de game vanaf 15 september speelbaar op PlayStation 5.

Onze impressie van Wolverine tot nu toe

Jacco mocht onlangs al aan de slag met Marvel's Wolverine, en schreef het volgende in zijn preview op ID: "De grote vraag is vooral hoe complex dit Wolverine-verhaal wordt. Z’n geheugenverlies en ‘beestachtige’ zitten Logan duidelijk dwars, zo blijkt uit verschillende dialogen met z’n teamleden. Hoelang leeft hij al en wat heeft hij op z’n kerfstok? Is bruut geweld tegen de mens, die vooral bang is dat de mutant het dominante ras wordt op aarde, wel de oplossing? Het zijn zeer bekende aspecten van een Wolverine-verhaal, maar hopelijk weet Insomniac er een interessante draai aan te geven.

Datzelfde geldt ook een beetje voor Logan als personage, die in de demo mede vanwege een tijdssprong een behoorlijk uiteenlopend karakter lijkt te hebben. We zien hem als Hugh Jackman-achtige brombeer met pure razernij, maar ook als een opvallend charismatische natuurlijke leider van het team – misschien wel iets te charismatisch. Hoe hij zich ontwikkelt en of die ontwikkeling terecht is, zal de uiteindelijke game uitwijzen.