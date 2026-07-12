Er is een uitgebreide nieuwe gameplaytrailer van de aankomende game Dragon Ball Xenoverse 3 uitgekomen. Daarin wordt uit de doeken gedaan hoe mensen dit spel op de juiste manier kunnen spelen.

Elk personage - die van de speler en die van vijanden - heeft een metertje dat de hoeveelheid Ki die ter beschikking is toont. Door combo's en speciale aanvallen op personages uit te voeren, wordt de Ki van de vijand minder en wordt de vijand dus zwakker, waarna een Break Smash uitgevoerd kan worden. Dit is een speciale finisher die veel meer schade aanricht.

De trailer toont hoe je als nieuw lid van de Great Saiya Squad een missie op je neemt in de open spelwereld van de game. In missies nemen spelers het onder andere op tegen golven aan vijanden en eindbazen. Daarbij is het personage verbonden aan een bekend personage uit de oorspronkelijke Dragon Ball-reeks, wat allesbepalend is voor de mogelijkheden die spelers hebben.

Natuurlijk kan er ook zij aan zij met iconische helden gespeeld worden. Door een 'Soul Assist' uit te voeren, kunnen spelers een personage oproepen die een van zijn of haar bekende aanvallen doet. Spelers kunnen natuurlijk ook 'Super Saiyan' gaan, maar er zijn meer speelstijlen die in de toekomst worden onthuld.

Onlangs woonde Dwayne al een presentatie bij over Dragon Ball Xenoverse 3, en in een uitgebreid artikel gaat hij dieper in op zijn bevindingen. Hier lees je meer.