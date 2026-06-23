Uitgever Bandai Namco heeft de eerste gameplay getoond van Dragon Ball Xenoverse 3. De gameplay van nieuwste game in de Xenoverse-reeks bevat verschillende innovaties, maar die komen vooralsnog naar voren in details. Echt grote veranderingen lijken wederom uit te blijven.

Wij woonden onlangs een presentatie bij waarin de gameplay uit de doeken werd gedaan. Ook werd een fractie van het narratief in Xenoverse 3 getoond. Het plot brengt een gloednieuwe wereld genaamd Universe H-1000, die voortbouwt op de meest recente Dragon Ball Super-bioscoopfilm. De wereld bevat nieuwe personages die veelal getekend zijn door wijlen Akira Toriyama.

Het zelf vorm te geven hoofdpersonage is onderdeel van GS Squad bij Capsule Corps, dat na de film is versterkt door het personage Gamma 1. Hij was in die film een van de schurken, maar is uiteindelijk een van de helden geworden. Capsule Corps treedt op als een soort politie in dit universum. Bulma, de echtgenote van Vegeta, stuurt de boel natuurlijk aan. Samen houden zij het universum veilig, een taak die Son Goku en zijn vrienden van oudsher op zich namen.

Nieuwe wereld met zeer bekende elementen

Vanuit West City in H-1000 beleeft de hoofdpersoon nieuwe avonturen met bekende helden uit de Dragon Ball-franchise, maar Bandai Namco hint dat de bekende Goku-avonturen van weleer ook aan bod zullen komen. In de spelwereld vindt de speler verschillende bekende personages, waaronder Trunks en Vegeta, die allerlei missies in petto hebben. West City dient dan ook al grote hub voor alle hoofd- en zijmissies.

De stad oogt authentiek Dragon Ball, met futuristische elementen zoals vliegende auto’s en hoge, met neonlichten beklede gebouwen. De classic Dragon Ball-mix van hypermoderne architectuur en diverse natuur, zoals palm- en dennenbomen. Binnen de stad is er ook nog een mini-hub in de vorm van de kamer van de hoofdpersoon, waar diens uiterlijk op elk moment kan worden aangepast. De ontwikkelaars lijken op later moment nog extra elementen aan de kamer toe te voegen, maar in deze build van de game oogt hij vooral uitgestorven en saai.

© Bandai Namco

Knokken met vrienden en bekende personages

Als een missie vanuit de stad is gekozen, kan deze met maximaal vier andere spelers worden doorlopen. Ze hebben een duidelijke structuur met kleine en grote vijanden, waarna een boss het level afsluit. De fundamentele combat oogt nauwelijks anders dan voorgaande delen en ook het meest recente Sparking! Zero.

Je vecht wederom vanuit over the shoulder-perspectief in 3D-arena’s en gebruikt allerlei bekende aanvallen die je zelf kunt toewijzen aan je personage. Wat wel compleet nieuw lijkt, zijn filmische special skills die een cooldown hebben. Door Ki-charge te gebruiken, gaat die cooldown sneller. Je kunt aanvallen combineren met je medespelers, maar er zijn ook speciale assist-aanvallen, waarbij een zelfgekozen Dragon Ball-personage verschijnt en helpt met een aanval. Zo voert de speler in deze build een dubbele Galick Gun uit met Vegeta.

© Bandai Namco

Power-up-balk als bron van stamina

De inmiddels bekende Ki-balk, normaal gesproken gebruikt om projectiles en sterkere superaanvallen uit te voeren, dient tevens als een soort stamina bar. Word je met een flinke aanval geraakt terwijl je Ki-balk leeg is, dan raak je staggered en kun je even niets doen. Hetzelfde geldt voor je tegenstanders. Dat zijn logischerwijs de momenten waarop je de sterkste aanvallen wil gebruiken.

Soul Switch is de meest in het oog springende vernieuwing van de demo. Met deze feature verander je de hoofdpersoon in een vooraf gekozen Dragon Ball-personage. Je bent natuurlijk sterker met Soul Switch en je hebt bovendien unieke aanvallen van het gekozen personage. Zo gebruikt de speler in de demo het lichaam van Trunks.

Ook is er de optie om een andere supervorm te kiezen, afhankelijk van je ras. Kies je voor een Saiyan - ik zou niet inzien waarom je iets anders zou kiezen - dan kun je natuurlijk Super Saiyan gaan. Bandai Namco lijkt je de vrijheid te gaan geven om te transformeren tot de sterkste Super Saiyan-vormen die de reeks kent, maar in de demo gaat het personage niet verder dan Super Saiyan 3 om Broly, de eindbaas van het level, te verslaan.

© Bandai

Volwaardige role playing als Super Saiyan

In tegenstelling tot Soul Switch lijken de eigen transformatiemogelijkheden ons op dit moment het meest aantrekkelijk. Je kunt immers je eigen personage blijven gebruiken, maar dan met de kenmerkende kracht van het Saiyan-ras. Dat komt het dichtste bij het roly playen van een van de meeste iconische rassen in de wereld van anime, en dat lijkt ons op basis van de allereerste gameplay dan ook de voornaamste reden voor Dragon Ball-fans om Dragon Ball Xenoverse 3 te proberen.