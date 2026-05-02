De PlayStation 5-versie van Microsoft Flight Simulator 2024 heeft eerder deze week ondersteuning voor de virtualrealitybril PlayStation VR2 ontvangen.

Ontwikkelaar Asobo Studio bracht afgelopen donderdag een update uit voor de PS5-versie waarmee de PS VR2-ondersteuning werd toegevoegd. Daarmee kan de PS5-versie van het spel voor het eerst in vr gespeeld worden. De update is geheel gratis.

Overigens kregen ook de andere versies van de game een update, met diverse verbeteringen aan en nieuwe content voor de carrièremodus. Meer informatie is in deze blogpost van Asobo te vinden, en hieronder zijn beelden van de PS VR2-modus te bekijken.

Microsoft Flight Simulator 2024 kwam in 2024 uit op Xbox Series-consoles en pc, en eind vorig jaar op PlayStation 5. De game laat spelers vliegen over heel de wereld, waarbij constante updates er voor hebben gezorgd dat diverse bekende steden en plekken van extra details zijn voorzien.