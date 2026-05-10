Warner Bros. heeft de launchtrailer van het aanstaande spel Lego Batman: Legacy of the Dark Knight uitgebracht. Daarin zit een heel bekend nummer voor mensen die bekend zijn met klassieke Batman-films.

De trailer bevat namelijk het nummer 'Kiss from a Rose' van Seal, dat onderdeel uitmaakte van de soundtrack van de in 1995 uitgekomen film Batman Forever. Het nummer was een behoorlijk grote hit, dus mensen die de jaren negentig bewust hebben meegemaakt zullen vast een nostalgische boost krijgen van het nummer in de trailer horen.

Net zoals veel voorgaande Lego-games wordt ook Lego Batman: Legacy of the Dark Knight ontwikkeld door TT Games. Het spel moet allerlei iconische momenten en obscure referenties uit de rijke geschiedenis van het Batman-universum bieden. Dit alles met een flinke knipoog, zoals spelers van de Lego-games gewend zijn.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight lijkt echter veel uitgebreider dan de gemiddelde Lego-game te worden, met een open spelwereld in de vorm van Gotham City. Spelers kunnen hier vrij rondlopen en missies klaren, en zelfs kiezen in welke versie van de Batmobile er wordt gereden.