In mei verschijnen games voor jong en oud. Er verschijnen games met een goed verhaal, een mooie spelwereld of een beetje van beide. In mei race je erop los in Forza Horizon 6, of ga als spion te werk in Zero Parades: For Dead Spies en 007 First Light, de eerste James Bond-game in jaren!

Mixtape

7 mei – PlayStation 5, Xbox Series X en S, Switch 2 en pc

Naar Mixtape wordt al lang uitgekeken. Niet alleen omdat de game eigenlijk al in 2025 uit zou komen, maar ook omdat het spel uitgegeven wordt door het immer succesvolle Annapurna Interactive met als ontwikkelaars Beethoven & Dinosaur, bekend van The Artful Escape. Net als die game belooft Mixtape een artistieke ervaring te bieden waarin muziek en verhaal centraal staan. De game draait om drie vrienden onderweg naar hun laatste feestje samen. Je ervaart hun favoriete herinneringen door middel van een perfect samengestelde afspeellijst die de ‘greatest hits’ vormen van hun tienerjaren, ‘van hun eerst kus tot de laatste dans’.

Mixtape bevat muziek onder andere van DEVO, Roxy Music, Lush, The Smashing Pumpkins en Iggy Pop.

Call of the Elder Gods

12 mei – PlayStation 5, Xbox Series X en S, Switch 2 en pc

In Call of the Elder Gods reis je af naar de duistere uithoeken van de wereld om oude mysteries en Lovecraftian-achtige horrorverhalen te zien ontvouwen. De gameplay bestaat uit het verkennen van unieke locaties en het oplossen van puzzels, net zoals je dat ruim vijf jaar geleden al deed in Call of the Sea, de game waar Call of the Elder Gods een direct vervolg op is. Je speelt als professor Harry Everhart en zijn student Evangeline Drayton, tussen wie je vrijelijk kunt wisselen om de complexe puzzels op te lossen.

Call of the Elder Gods is geïnspireerd door The Shadow out of Time van H.P. Lovecraft en vertelt een verhaal over verdriet, familie en geestelijke gezondheid, terwijl je oog in oog komt te staan met wezens buiten het begrip van de personages.

Directive 8020

12 mei – PlayStation 5, Xbox Series X en S en pc

Met hun eerste hit Until Dawn gooide Supermassive Games meteen hoge ogen. Sindsdien hebben ze veel vergelijkbare titels uitgebracht, zoals The Quarry en verschillende delen van de The Dark Pictures Anthology. Vorig jaar brachten ze nog Little Nightmares 3 uit, nadat ze de ontwikkeling van deze franchise overgenomen hadden van Tarsier Studios. Geen van deze games waren slecht – sommige waren vrij goed zelfs, en werden ook zo ontvangen – maar ze brachten allemaal niet hetzelfde succes als Until Dawn. Wellicht doet Directive 8020 het tij keren.

Directive 8020 heeft hetzelfde verhaalgedreven concept dat je gewend bent van een Supermassive-titel, waarbij de tussenfilmpjes elkaar aflossen en je vooral invloed hebt op het verhaal door dialoogopties te kiezen, belangrijke keuzes te maken en door op de juiste knop te drukken in een quick-time-event. Doe je dat niet, dan riskeer je het leven van je personages en dus de verloop van het verhaal. Ditmaal doe je dat in een scifi-horrorsetting, op de planeet Tau Ceti f – twaalf lichtjaren weg van de Aarde. De crew van het ruimteschip Cassiopeia crasht op de planeet en komt er al snel achter dat ze niet alleen zijn.

Bekijk hieronder een verhalende trailer van Directive 8020.

Forza Horizon 6

19 mei – Xbox Series X en S en pc

Forza Horizon is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de populairste racefranchise. Ieder nieuw deel breidt de serie uit met nieuwe auto’s, grotere spelwerelden en betere graphics. Forza Horizon 6 belooft hetzelfde te doen, in het land waar spelers al jaren om vragen: Japan. De enorme spelwereld is zeer gevarieerd en geïnspireerd door bekende routes en bergpassen, zoals Gingko Avenue, de Haruna-berg en Bandai Azuma. Je verkent prachtige landschappen, ervaart de seizoenen en rijdt over wegen die naadloos overgaan van landelijk, naar stedelijk, modern en traditioneel. Tokio vormt daarbij de grootste stad in een Forza-game tot op heden.

Meer dan ooit is het in Forza Horizon 6 ook mogelijk om je eigen huizen te kopen, garages in te delen en om overal in de spelwereld je eigen events op te zetten. Het welbekende festival keert terug, dat je alleen of samen met vrienden kunt ervaren. De wereld is gevuld met races, challenges en dingen om te zien of te vernielen, waardoor ook Forza Horizon 6 weer garant staat voor honderden uren aan speelplezier. De game moet later dit jaar overigens ook naar PlayStation 5 komen.

Bekijk hieronder een video waarin de gameplay van Forza Horizon 6 centraal staat.

Yoshi and the Mysterious Book

21 mei – Switch 2

Wellicht komt het door de aard van het beestje, maar de meeste Yoshi-games zijn voornamelijk gericht op een jonger publiek. Yoshi and the Mysterious Book lijkt daar geen uitzondering op te zijn. De game draait om een bijzonder boek genaamd graaf Goedboeck, dat op een dag uit de lucht komt vallen op het eiland waar de Yoshi’s wonen. Hij nodigt de Yoshi’s uit om in zijn bladzijden te duiken, waar ze vervolgens van alles te weten komen en leren. De bladzijden zijn namelijk gevuld met grote en kleine beestjes, in een fantasierijke wereld die Yoshi verkent door gebruik te maken van zijn bekende bewegingen. Hij spartelt in de lucht om te vliegen, gebruikt zijn lange tong om dingen op te slurpen en gooit eieren om zich een weg te banen door de bladzijden van het boek.

In ieder hoofdstuk van graaf Goedboeck verkent Yoshi nieuwe plekken en loopt hij nieuwe wezens tegen het lijf.

Zero Parades: For Dead Spies

21 mei – pc

Van de makers van het hooggeprezen Disco Elysium komt Zero Parades: For Dead Spies, een game die zowel in gameplay als grafische stijl en verhaalvertelling de spirituele opvolger moet worden van het spel dat in 2019 zoveel spelers volledig wegblies. Waar we in Disco Elysium te werk gingen als een detective, spelen we in Zero Parades: For Dead Spies – zoals de naam suggereert – als een spion. Cascade, zo luidt haar alias, en ze is slim, maar heeft ook te maken met burn-out-klachten en de pijnlijke herinneringen van een duister verleden. Je gaat in het duister te werk om aan je taken te voldoen, waarbij je zowel de geheimen van de stad als van de menselijke geest probeert te ontrafelen. Je belandt in een ingewikkelde drievoudige strijd om culturele en ideologische macht, waarbij je het opneemt tegen een scala aan unieke, onvergetelijke personages.

Zero Parades: For Dead Spies draait volledig om het verhaal, en om hoe jij als spion je een weg navigeert door de complexe wereld en vooral ook door je eigen duistere gedachten. Bekijk hieronder de aankondigingstrailer van de game.

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight

22 mei – PlayStation 5, Xbox Series X en S, Switch 2 en pc

Na Lego Star Wars: The Skywalker Saga – de grootste Lego-game ooit – komt TT Games met Lego Batman: Legacy of the Dark Knight. Duik in het verhaal van Bruce Wayne terwijl hij Batman wordt, Gotham City beschermt en het opneemt tegen een paar van de meest iconische schurken die het DC-universum te bieden heeft. Ook zijn vertrouwde bondgenoten mogen niet ontbreken: Jim Gordon, Catwoman, Robin, Nightwing en Batgirl zijn allemaal van de partij.

Lego-games moet je nooit te serieus nemen, en ook Lego Batman: Legacy of the Dark Knight belooft met een gezonde dosis typische Lego-humor te komen. Toch wordt Lego Batman: Legacy of the Dark Knight gepresenteerd als een AAA-titel en daarmee dus ook een AAA-prijskaartje van 69,99 euro. Qua presentatie lijkt Legacy of the Dark Knight in ieder geval niets te kort te komen, al blijft het de vraag hoelang het duurt voordat je door het verhaal bent en alle hoeken van de open spelwereld gezien hebt. Bekijk hieronder de trailer.

007 First Light

27 mei – PlayStation 5, Xbox Series X en S en pc

De iconische James Bond-franchise kennen we natuurlijk allemaal door de films, maar de geheim agent kent ook een rijke geschiedenis in de wereld van videogames. In de jaren tachtig en negentig verschenen er talloze James Bond-games, met GoldenEye 007 als de absolute uitblinker. Ook begin deze eeuw verscheen er ieder jaar wel een nieuwe James Bond-game, totdat de rek er in 2005 tijdelijk uit leek te zijn. De laatste James Bond-game dateert inmiddels alweer uit 2012, en dat spel vergeten veel fans liever.

Kortom, het is hoog tijd voor een nieuwe, goede James Bond-game. Belooft 007 First Light dat te worden? Er is reden genoeg om positief te zijn over deze game, bijvoorbeeld vanwege het feit dat Hitman-ontwikkelaar IO Interactive erachter zit. Deze studio lijkt de franchise namelijk op het lijf geschreven te zijn.

007 First Light is een ontstaansverhaal van een jonge James Bond die zijn nummer nog moet verdienen. Als onderdeel van het MI6-trainingsprogramma is hij vindingrijk maar soms ook roekeloos. Nadat een missie om een kwaadaardige agent te stoppen in de soep loopt, moet hij samenspannen met zijn onwillige mentor Greenway om een diepgaande samenzwering te ontmaskeren.

Benieuwd naar het verhaal van 007 First Light?

