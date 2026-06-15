Apple zou van plan zijn om nog een aantal nieuwe iOS 27-features te onthullen in de loop van dit jaar.

Dat heeft Apple-kenner Mark Gurman in zijn Bloomberg-artikel over iOS 27 door laten schemeren. Afgelopen week werd iOS 27 onthuld op WWDC 2026, en daarmee ook de vernieuwde AI-assistent Siri, die nog niet meteen in Europa beschikbaar zal komen. Toch heeft Apple blijkbaar nog meer onthullingen over het nieuwe besturingssysteem achter de hand.

Zo moet Apple alsnog meer duidelijkheid geven over Siri-'extensies'. Daarmee wordt bedoeld dat mensen straks Siri kunnen vervangen voor andere AI-modellen. Er zit al een optie hiervoor in de bèta van de nieuwe Siri gebouwd, maar deze staat nu nog geforceerd uitgeschakeld. Apple zou gesprekken houden met onder andere Anthropic en Google om respectievelijk Claude en Gemini als vervangers in te zetten. Ook ChatGPT van OpenAI zou mogelijk onder deze 'extenties' komen te vallen.

Gurman laat daarnaast weten dat er ook een aanpasbare camera-app moet komen. Deze is vooralsnog niet aangekondigd, al is Siri wel aanwezig in de app. Volgens de Apple-expert moet de vernieuwde camera-app helemaal aanpasbaar zijn naar eigen smaak en moet dit beschikbaar komen bij de release van de iPhone 18 Proo in september.