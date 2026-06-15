Er zijn iets meer details gelt over de pas geleden aangekondigde Switch 2-remake van de Nintendo 64-game The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

In de broncode van Nintendo's website is namelijk een iets langere beschrijving dan voorheen van de game bekend was gevonden. Die luidt als volgt: "De Nintendo 64-klassieker wordt herboren als een volledige remake voor Nintendo Switch 2. Ervaar Ocarina of Time met verbazingwekkende graphics, geüpdatet design en tijdloze gameplay."

Daarmee benadrukt Nintendo dat het inderdaad om een volledige remake met vernieuwde graphics gaat, al gingen de meeste fans daar al van uit na het zien van de eerste teaser waarin kort een sterk verbeterde versie van hoofdpersonage Link te zien was.

De in 1998 uitgekomen Nintendo 64-game The Legend of Zelda: Ocarina of Time werd lange tijd gezien als het beste spel ooit gemaakt, en kreeg in 2011 al een versie op de Nintendo 3DS. De game viel op release zo op omdat het de Zelda-reeks – die daarvoor in twee dimensies speelbaar was – naar drie dimensies vertaalde. Daarbij bood de game voor die tijd een grote, levendig voelende spelwereld met diverse regio’s.