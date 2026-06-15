AI-startup-oprichter Ziwen Xu is een ludieke actie gestart: hij probeert Grand Theft Auto 6 te 'vibecoden' - oftewel te programmeren met behulp van AI - voordat het echte spel later dit jaar uitkomt.

Xu laat dit weten op social media. Hij gebruikt daarvoor Claude Max 20x, op dit moment de meest krachtige generatieve AI-assistent van Anthropic. Hij deelde afgelopen week zelfs al eerste beelden, al kwamen die niet in de buurt van de echte GTA 6 of ook maar iets dat op een daadwerkelijke game lijkt. Inmiddels heeft hij ook een tweede video geplaatst waarin te zien is dat het project al wat meer vorm krijgt.

"Het doel: eerder uitkomen dan de echte GTA 6", zo schrijft Xu. "Ambitieus, waarschijnlijk dom, maar ik doe het toch." Hij nodigt daarbij iedereen uit die mee wil helpen met programmeren, coderen of omgevingen bouwen om zich aan te melden. Hij deelt zelfs alvast de code die hij tot nu toe heeft op GitHub zodat anderen het stokje kunnen overnemen indien nodig.

De actie is natuurlijk niet bedoeld als commerciële poging om het van Grand Theft Auto 6 te winnen. Xu lijkt er vooral op gebrand om te tonen dat 'vibecoden' wellicht een goed alternatief is voor menselijk werk aan games. Het is onwaarschijnlijk dat Grand Theft Auto 6-uitgever Take-Two Interactive zich dan al ook bedreigd zal voelen door het project, al valt niet uit te sluiten dat ze het in de toekomst toch tegen zullen proberen te houden.

Grand Theft Auto 6 - de échte game welteverstaan - komt in ieder geval op 19 november uit voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Het spel draait om twee hoofdpersonages: Lucia Caminos en Jason Duval. Het duo heeft een relatie, en duidelijk is in ieder geval dat Lucia vrijkomt uit de gevangenis en het tweetal vervolgens nog verder het criminele pad op gaat.