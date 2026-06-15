Een perfect gepreserveerde versie van de NES-game Super Mario Bros. is voor 3 miljoen dollar (omgerekend bijna 2,6 miljoen euro) geveild - een nieuw record voor een gameveiling.

De game werd verkocht via Heritage Auctions. Het gaat hierbij echter niet zomaar om een exemplaar die miljoenen mensen thuis hebben liggen. Het is een exemplaar van de game die in 1986 uit kwam, kort na de release van het spel. Om precies te zijn gaat het om de tweede druk van de game.

Uniek aan deze versie is dat Nintendo de hoesjes van zijn games toen nog met stickers verzegelde, terwijl het daarna overstapte op plastic. Het is daarbij specifiek een glanzende sticker, waar wereldwijd nog maar drie ongeopende versies van in de omloop zijn, waaronder dus deze.

Daar komt ook nog bij dat de game een PSA 9.6 A++-rating heeft. Deze rating wordt gebruikt om de kwaliteit van de verpakking van games en andere verzamelobjecten aan te duiden. Het is een hoge score, al geeft het tegelijk aan dat er ook wat lichte schade aanwezig kan zijn, maar dit is minimaal. Het is dus een echte collector's item voor mensen die daar oog voor hebben - vandaar de bizar hoge veilingprijs.

Stijgende tweedehands prijzen voor games

De prijzen van oudere games die goed zijn onderhouden schieten de laatste jaren steeds verder omhoog. Dat komt niet alleen omdat deze oude games steeds lastiger verkrijgbaar zijn, maar ook omdat steeds meer mensen dergelijke aankopen als investering gebruiken in plaats van om ze alleen maar te kunnen hebben.

Goed onderhouden oude spellen worden niet alleen schaarster omdat er meer tijd overheen gegaan is, maar ook omdat de games ten tijde van de NES- en Super NES-generatie nog in kartonnen doosjes kwamen. Die blijven minder lang perfect intact dan de plastic dozen waar fysieke spellen tegenwoordig in geleverd worden.

Zelf games verkopen?

Dat betekent niet meteen dat je miljonair wordt als je nu op zolder een doos met je oude games daarin er bij pakt, maar sommige exemplaren zijn mogelijk wel wat meer waard dan je misschien verwacht. Het kan dan ook geen kwaad om de specifieke versie van de game die je wil verkopen, even op te zoeken via de internationale standaard die op PriceCharting getoond wordt. Daar kun je een beter beeld krijgen van de waarde van je oude spellen dan door alleen op Marktplaats te kijken.