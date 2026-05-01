Het lijkt zo goed als zeker dat Mortal Kombat-studio NetherRealm Studios aan Injustice 3 werkt, en dat dit de volgende game wordt van de ontwikkelaar die uitkomt.

Officieel is de game nog altijd niet aangekondigd. Toch is er door MP1st een vondst gedaan die meer duidelijkheid geeft. Een persoon die op dit moment werkt bij Warner Bros. Games heeft namelijk op zijn cv gemeld dat hij bezig is met de ontwikkeling van het spel. De website houdt de identiteit van de persoon in kwestie expres geheim.

Er gaan al langer geruchten over de komst van Injustice 3. Studiohoofd Ed Boon gaf enkele jaren geleden al aan dat NetherRealm in 2021 besloot wat diens volgende game zou worden, al kwam tussendoor eerst Mortal Kombat 1 uit.

De eerste game in de reeks, Injustice: Gods Among Us, verscheen in 2013, en vervolg Injustice 2 kwam in 2017 uit. Sindsdien is het stil rondom de franchise, maar daar zou binnenkort dus wel eens verandering in kunnen komen. In de games vechten personages uit het DC Comics-universum het met elkaar uit.