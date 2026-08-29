Door de moordende concurrentie van sociale media als TikTok moeten games deze dagen steeds meer hun best doen om de aandacht van onze overprikkelde breinen vast te houden. Over the Hill heeft daar lak aan: serene rust in de natuur onder begeleiding van gitaarmuziek kun je krijgen. Blijkbaar zitten daar in ieder geval meer dan een miljoen mensen op te wachten. “Dat hadden we nooit verwacht.”

Over the Hill-ontwikkelaar Funselektor Labs werd in 2014 opgericht door de Canadees Dune Casu. Tijdens een game jam (een bijeenkomst waar gameontwikkelaars in de dop samenkomen om spellen te maken) maakte hij een prototype van Absolute Drift. Die game verscheen uiteindelijk in 2015 en kenmerkt zich door minimalistische raceactie.

Achter zijn tweede, veel ambitieuzere, project zit een bijzonder verhaal. Vanwege de extreem hoge huizenprijzen in zijn thuisland en zijn grote liefde voor reizen besloot Casu een busje om te bouwen tot een camper die voorzien is van alles wat je nodig hebt om te leven. Hij kan er slapen en koken. Zonnepanelen voorzien de boel van stroom.

Avonturier in hart en nieren

Uiteraard richtte hij ook een werkplek in waar hij werkte aan Art of Rally, dat in 2020 het levenslicht zag. Het grootste gedeelte van de ontwikkeling van die game deed Casu in zijn camper, terwijl hij rondreisde door de Verenigde Staten, Canada en Mexico. In de natuur deed hij inspiratie op.

Daarna volgde Golden Lap, een racegame die Funselektor ontwikkelde in samenwerking met Strelka Games. De avonturier in hart en nieren is nu bij zijn vierde project aangekomen: Over the Hill. In deze minimalistische racegame staat de serene rust van de natuur die hij zo vaak opzoekt met zijn camper centraal. Het echte racen wordt ingeruild voor off-road verkennen. In vergelijking met Absolute Drift en Art of Rally trapt Over the Hill dus flink op de rem.

© Funselektor

Oneindige stroom dopamine doorbreken

Deze titel draait zoals gezegd vooral om het ontdekken van een wereld. Dat kan alleen of samen met je vrienden. Je rijdt rond in een voertuig uit de jaren zestig tot tachtig en trotseert in niet al te hoog tempo de obstakels die de natuur te bieden heeft. Daarmee onderscheidt Over the Hill zich van games die vaak alles proberen om zoveel mogelijk prikkels te geven, om de concurrentie niet te verliezen van sociale media als TikTok.

De rallygame lijkt daarmee een soort protest tegen een maatschappij die steeds meer op zoek is naar een oneindige stroom dopamine. “Daar lijkt het tot zekere hoogte op”, geeft Casu toe tijdens een interview op Gamescom. “Je moet werken om jezelf uit bepaalde situaties te redden. Je dwaalt rond en moet daar vrede mee hebben.”

© Funselektor

Ook tijdens de ontwikkeling van deze game bracht Casu weer veel tijd door in zijn camper. “Ik woonde weer een tijdje volledig in de camper.” Tijdens het reizen deed hij ideeën op voor de bergen, natuur en de dieren in zijn nieuwe game. “Een van de regio’s op de kaart van de game is gebaseerd op een plek in Canada waar ik heb gewoond.”

Het zou zomaar eens kunnen dat honderdduizenden mensen die virtuele natuur met hun eigen ogen gaan aanschouwen. Het spel is al door meer dan een miljoen spelers aan hun wensenlijst toegevoegd. “Dat hadden we nooit verwacht. Golden Lap werd door iets van zesduizend mensen aan hun wensenlijst toegevoegd. Dan is dit een stukje beter”, grapt Casu.

© Funselektor

Voelt lekker

Tijdens het spelen van de demo op Gamescom, die ook al via Steam beschikbaar is, gaan we direct helemaal op in de rust die Over the Hill biedt. Dat is best knap, aangezien we middenin een warme Koelnmesse vol met gamejournalisten zitten. Wat direct opvalt is hoe intuïtief de besturing en de mechanieken van de game zijn. Als je een idee hebt om een bepaald obstakel te overwinnen, dan werkt het naar alle waarschijnlijkheid. De auto gedraagt zich ook zoals je zou verwachten. Dat voelt lekker.

Zit je vast in de modder? Dan trek je hem er weer uit door een grijphaak aan een boom te klemmen. Lukt het niet om een steile heuvel op te rijden? Een langere aanloop is dan waarschijnlijk wat je nodig hebt. De game lijkt de perfecte balans te vinden. Het rijden voelt realistisch genoeg aan, maar wordt nooit zo ingewikkeld dat het frustrerend wordt.

© Funselektor

Is de dopamine te weerstaan?

De map is gevuld met vraagtekens. Op die plekken vind je bijvoorbeeld een uitdagende route die je moet afrijden of een kistje met een beloning. Op die manier probeert de ontwikkelaar je nieuwsgierigheid te prikkelen en te belonen. In het half uur dat we konden spelen, lukte dat, maar het is natuurlijk de vraag hoelang het rondrijden leuk blijft. In principe ben je een soort lijstje aan het afwerken. Verveling zou weleens op de loer kunnen liggen en of de verleiding van meer dopamine dan nog te weerstaan is…

Over the Hill komt op 14 oktober uit op pc (via Steam). Versies voor PlayStation 5, Xbox Series X en S en Nintendo Switch 2 volgen op een later moment.