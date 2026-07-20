Joe Ziegler, de regisseur van het eerder dit jaar uitgekomen Marathon, is alweer vertrokken bij Bungie. Sowieso heeft de ontwikkelaar een aantal turbulente jaren achter de kiezen.

Ziegler werkte voorheen bij Riot Games aan Valorant - net als Marathon een liveservicegame - maar ging in 2022 bij Bungie aan de slag. In 2024 bleek dat hij de regie van Bungie's nieuwe multiplayergame Marathon op zich nam nadat vorige regisseur Christopher Barrett van de ontwikkeling werd afgehaald.

Op social media laat Ziegler nu weten dat hij besloten heeft om elders aan een ander project te werken. Hoewel Marathon eerder dit jaar uitkwam, gaat het om een liveservicegame en gaat de ontwikkeling dus gewoon door, en Zieglers rol wordt nu overgenomen door Del Chafe III, die Ziegler voorheen assisteerde, samen met creative director Julia Nardin.

Ziegler meldt dat hij trots op het tweetal is en er naar uitkijkt om hen de toekomst van Marathon te zien vormgeven. "Wat mij betreft ga ik iets nieuws doen elders, en ik zal jullie spoedig laten weten wat dat inhoudt."

Moeilijke tijden voor Bungie

Het vertrek van Ziegler komt in een moeilijke tijd voor Bungie. Het bedrijf, dat ooit aan het roer stond van de Halo-franchise en sindsdien vooral bekend is van Destiny en nu dus Marathon, heeft steeds meer moeite met het creëren van grote gamehits sinds het enkele jaren geleden door Sony over werd genomen.

Vorige maand bleek dan ook dat Sony een grote ontslagronde bij Bungie doorvoerde. Daarbij werd bekend dat het grootste gedeelte van het Destiny-team en diverse Marathon-ontwikkelaars werden ontslagen. Hoewel er geen exacte cijfers zijn, gaat het om een significant deel van de studio. Studiohoofd Justin Truman is ook opgestapt.

Een grote verrassing was de ontslagronde niet. De laatste jaren verliezen Bungie's games aan populariteit. De spelersaantallen van Destiny 2 dalen al geruime tijd. Marathon heeft ook geen grote spelersaantallen getrokken. Er werd nog gespeculeerd dat heel Bungie opgedoekt zou worden, maar dat lijkt vooralsnog niet het geval te zijn.

Nieuwe successen gezocht