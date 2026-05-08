Na bijna vijftien jaar staat er eindelijk weer een nieuwe James Bond-game op het programma. Na Everything or Nothing, From Russia With Love en Blood Stone, gemaakt door respectievelijk EA en Activision, mag IO Interactive pogen een third-person Bond-game te maken en de kaarten lijken gunstiger te liggen dan ooit. De Deense studio heeft een unieke kans: na jaren van bitter slechte first-person shooters de beste Bond-game ooit maken.

In een bloedhete Koelnmesse, het decor van Gamescom, zit ik vorige zomer te kijken naar de eerste gameplaybeelden van 007 First Light. Ik zie een level in een landhuis waar een groot schaaktoernooi wordt gespeeld. Bond, op dat moment slechts een aspirant geheim agent binnen de Britse geheime dienst, is de chauffeur van het team. Aan de prachtige horizon van Slowakije wijkt hij af van zijn opdracht en gaat hij zelf op onderzoek uit. De keuzevrijheid die daarbij naar voren komt, gecombineerd met het feit dat ik naar live gameplay zit te kijken, stemmen mij hoopvol.

“Gaat dit dan echt de ultieme Bond-game worden?”, fantaseer ik. Dik driekwart jaar, een hoop nieuwe gameplay en een intensieve marketingcampagne later is die hoop veranderd in aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid: IO Interactive gaat het flikken! De studio, bekend om zijn werk aan de Hitman-reeks, heeft de afgelopen maanden benadrukt hoe nauw de Bond-franchise hen aan het hart ligt. Duidelijk is dat zij geen enkele andere reeks wilden adapteren dan deze, ondanks de vele aanbiedingen die zij naar eigen zeggen hebben gehad.

Een Bond voor de gamers

Want dat is het geval volgens First Lights regisseur en IO-ceo Hakan Abrak. In december 2025 liet hij tijdens een interview nog los dat de studio vanuit alle hoeken van de popcultuur aanbiedingen kreeg om bestaande merken om te toveren tot een game. Everything or Nothing Productions, kortweg EON, is echter de enige partij waar de Deense gamemaker mee wil werken. Het productiebedrijf dat de Britse spion sinds de jaren zestig naar het witte doek brengt is helemaal niet happig op een nieuwe Bond-game. Voorgaande titels flopten genadeloos, dus IO Interactive moest de producentenfamilie Broccoli overtuigen van hun kunnen. Dat lukte, zegt Abrak, door een pitch die een verfijnde spionage-ervaring beloofde.

Spelmechanieken moeten alle facetten van het spionnenwezen reflecteren; zorgvuldige planning, het gebruik van dekmantels en sociale interactie om deze overeind te houden, het naar je hand zetten van situaties met technische snufjes of bluf en improvisatie, gepaard met geweld - mochten zaken niet lopen zoals je had gepland. Het belangrijkste: IO komt met een geheel eigen James Bond, gespeeld door Patrick Gibson. Een versie die losstaat van welke film dan ook. Geen gelijkenissen, alleen het werk van schrijver Ian Fleming en IO’s eigen, originele take daarop. “Een Bond voor de gamers”, noemt Abrak het.

Het bleek genoeg om de immer kritische producers Barbara Broccoli en Michael G. Wilson over te halen. Nu, bijna zeven jaar later, mogen we bijna aan de slag met de nieuwe Bond. Sindsdien is er een hoop veranderd: recent nog verkochten Broccoli en Wilson de creatieve rechten van 007 aan Amazon/MGM. Daniel Craig nam afscheid na No Time To Die en Denis Villeneuve werd aangetrokken om de zesentwintigste Bond-film te schrijven en regisseren. De zoektocht naar een nieuwe acteur is naar verluidt in volle gang, met namen als Jacob Elordi en Callum Turner die in beeld zouden zijn bij Amazon en Villeneuve. Die Bond-leegte in het filmdomein vult IO Interactive voorlopig dus op met 007 First Light.

Een andere wereld

De afgelopen maanden wierpen stukje bij beetje een beter licht op het product dat eind deze maand in de schappen ligt. Zoals de titel verraadt ga je straks een origin story beleven waarin Bond zogezegd zijn codenaam moet verdienen. De man is nog niet de ijskoude klootzak uit Flemings boeken en moet de keiharde wereld van heimelijke operaties, en de geopolitieke gevolgen daarvan, nog ontdekken.

Tegelijkertijd verraden de trailers en deep dives dat de bekende karaktertrekken van het personage aanwezig zijn. Bond is arrogant, vindingrijk, charmant en lijkt zijn hoofd al behoorlijk koel te houden als zaken uit de hand lopen. Het litteken dat Fleming zijn hoofdpersonage in de boeken gaf, pronkt ook op de wang van zijn evenknie in de game. Het lijkt er dus op dat de Denen het personage wel degelijk doorgrond hebben, al hebben zij eerder al gezegd dat hij is geadapteerd voor “modern publiek”.

Sean Connery-fans bibberen misschien bij het lezen van die twee woorden, maar ik heb alle vertrouwen in IO Interactive. Ze hebben specifiek op dit merk gemikt en geven er overduidelijk veel om. Met de onthulling van de opening credits, compleet met een lied van Lana Del Rey en David Arnold - dé componist uit het Brosnan-tijdperk - wist ik het zeker: dit ademt authenticiteit. Hoe IO Interactive die doorzet in het eindproduct zien we over een paar weken, maar de belangrijke ingrediënten zijn er dus al: exotische locaties, snelle wagens (waaronder een Aston Martin uit On Her Majesty’s Secret Service), een samenzwering die een wereldwijde bedreiging vormt, krokodillen (ik zie je, Live and Let Die), de nodige portie vrouwelijk schoon en een Bond die we zien uitgroeien tot de ijskoude 00-agent uit Flemings verhalen.

Persoonlijk hoop ik op slechts één ding: een gun barrel sequence die het verhaal opent. Je weet wel, dat iconische shot dóór de kolf van een pistool. Alsof jij de moordenaar bent die Bond moet pakken. Hij loopt van rechts naar links, in full tuxedo, zijn wapen verhullend. In één keer draait hij naar jou en schiet, waarna bloed het scherm vult. He got you! Het geeft jou als kijker het gevoel dat je een andere wereld betreedt, een van huurmoordenaars en spionnen, maar ook van weelde en klasse. Sinds de Craig-films speelden verschillende regisseurs met de plek van dit shot in de film. Hij werd verwerkt in de openingsscène van Casino Royale, waarna hij een paar films lang juist aan het einde werd geplaatst. Breng hem terug, IO. Eer die traditie. Ik smeek jullie!

Spionnetje spelen ten top

Afijn, op het gebied van gameplay lijkt IO in ieder geval stappen te hebben gemaakt in het combat-systeem. Iedere Hitman-fan weet: die games draaien niet om schietpartijen en energieke actie. Afgaande op recente previews lijken de ontwikkelaars broodnodige skills te hebben vergaard om de schietactie goed aan te laten voelen. Schieten en vechten oogt vloeiend en snel, met unieke animaties zoals het rennend oppakken van wapens, het snel afvuren van gadgets en voorwerpen in de omgeving gebruiken om vijanden af te maken. Daarnaast lijken de stealth-segmenten in het teken te staan van keuzevrijheid, met verschillende te doorlopen routes in een level die soms ook nog eens met elkaar overlappen. Herspeelbaarheid alom, zo lijkt het.

Men slaat de gameplay na drie uur spelen lekker plat door direct de vergelijking te trekken met Uncharted, Hitman en Watch Dogs, maar ik verwacht toch meer: een evolutie van het stealth-genre, met meer aandacht voor sociale aspecten en meer beloningen voor zij die Bond kennen uit de boeken en zich af durven vragen: wat zou hij doen in deze situatie? De fluïditeit die ik zie in het vechtsysteem mis ik nog een beetje als ik kijk naar segmenten met voertuigen, of beter gezegd, het gebrek daaraan. Men heeft het vooral over authenticiteit van alle automerken en modellen, maar ik wil weten hoe ze rijden!

Muzikaal klinkt 007 First Light tot dusver als een huzarenstukje, met een soundtrack van het Britse duo The Flight. Zij waren eerder hoorbaar op soundtracks van de Horizon-games, Assassin’s Creed Shadows en Alien: Isolation. Het tweetal belooft een dynamische soundtrack die meebeweegt met jouw acties als Bond en wat ik tot nu toe hebt gehoord stemt uiterst hoopvol. Ik hoor de gitaren, koperblazers en verwijzingen naar bekende muzikale motieven. Ze maken het Bond, en wel in de beste zin van het woord (haha!).

Het verhaal zal je volgens recente geruchten zo’n twintig uur bezighouden voordat de aftiteling rolt, maar daarnaast bereidt IO ook een spelmodus vol uitdagingen voor: de TacSim. De spionnensimulatie plaatst je in gezette situaties met specifieke opdrachten en het is hier waar je echt spionnetje zal kunnen spelen en waar het Hitman-DNA pas volledig naar voren zal komen.

In die franchise heb je zo ontzettend veel mogelijkheden om je doelwitten om te leggen en ik verwacht dan ook dat deze modus voor diepgaande Bond-scenario’s zal zorgen die je ook naast het verhaal uren bezig zal houden. IO komt ook na de release met content voor deze specifieke modus, dus met herspeelbaarheid zal het wel goed komen. Bovendien zullen alle cosmetics die je vrijspeelt alleen in deze modus bruikbaar zijn, dus het verhaal lijkt in al zijn facetten gecureerd te zijn, tot op de kleding aan toe.

Zuur voor de consument

Dan heb ik toch nog wel een grondig baalpuntje, want eerder deze week vertelde IO Interactive tijdens een livestream (vanaf 37:00) dat 007 First Light hoe dan ook een day one-patch nodig heeft om het spel überhaupt te kunnen spelen. Hoewel dat gegeven verre van nieuw is en in een wereld van torenhoge AAA-budgetten niet eens totaal onbegrijpelijk, snap ik volledig dat de consument hier een zure smaak bij krijgt. Koop je een fysiek exemplaar, dan kun je de game niet spelen zonder een patch en heb je dus een internetverbinding nodig om de game te kunnen ervaren. Is de game eenmaal geïnstalleerd, dan kun je de verbinding wel verbreken en offline spelen.

Vooral omdat het hier om een singleplayerervaring gaat en online componenten zeer beperkt zijn, voornamelijk het bekijken van ranglijsten in de TacSim-uitdagingen, snap ik de keuze van IO Interactive minder goed. Wat als ik de game over een paar decennia met mijn kinderen wil spelen, of zelfs met mijn kleinkinderen, en er is om wat voor reden dan ook geen internet beschikbaar, wat dan? Ik vind dat een meer dan terechte vraag en sinds Europarlementariërs zich actief over het Stop Killing Games-initiatief buigen, mogen ook makers verwachten dat het publiek zich tegen dergelijke praktijken verzet.

Ik ben onder de streep een enorme Bond-fan en zal tot 27 mei lekker verder lezen in de 007-comics die de boeken van Fleming adapteren. Ik was zelfs van plan om IO te gaan steunen door een van de wat duurdere edities aan te schaffen, maar daar twijfel ik door het hierboven beschreven nieuws toch weer over. Het voelt toch als een beslissing die de consument op 1-0 achter zet, en dat verdient op zijn minst grondige uitleg over een dergelijke beslissing.

Op deze manier ondergraaf je als maker bijna je eigen creatieve inspanningen die het, naar mijn inschatting, zo verdienen om gezien te worden door een zo groot mogelijk publiek. Want zo voelt de hele opbouw naar 007 First Light tot dusver: een evenement voor fans en nieuw publiek, zoals dat ook bij de films het geval was.