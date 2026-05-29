Intertoys bestaat vijftig jaar, dus is het tijd om eens terug te kijken op al onze favoriete herinneringen rondom consoles, games en speelgoed.

Die ene keer dat je 's nachts in de rij stond voor GTA 4, of je ouders die als verrassing en PlayStation 2 kochten en er een wereld voor je open ging: de afgelopen vijftig jaar zitten vol herinneringen met allerlei soorten speelgoed. Van de komst van de Game Boy, PlayStation en Xbox, tot aan speelgoedhypes als Beyblades en Playmobil-kastelen, we hebben er allemaal prachtige herinneringen aan.

Samen met Intertoys blikken we daarom samen met jullie per decennium terug op de afgelopen vijftig jaar. Hieronder vind je elke week onze persoonlijke favorieten, maar deel ook vooral zelf op https://intertoys50.nl/ je stem voor welk speelgoed volgens jou in de Intertoys 50 moet komen. De website is sowieso de moeite waard om te bekijken, want niet alleen kun je een virtuele nostalgiereis door de tijd maken, maar vind je er ook oldskool Intertoys-boeken van vroeger!

Dit overzicht wordt wekelijks aangevuld met favorieten van Intertoys, en die van ons zelf.

Jaren 70 - Pong